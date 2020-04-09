【新冠肺炎】國際強權忽然重視起「WHO建議」了？

新冠肺炎肆虐全球，而美國近來則取代中國和歐洲，成為當前疫情「震央」。不意外的是，有連任壓力的美國總統特朗普（Donald Trump）急於找「替罪羊」卸責，首要之選還是中國大陸，令人意外的，他這回找上世界衛生組織（WHO），威脅要停止捐款給WHO，指責世衛組織「以中國（大陸）為中心」外，還煞有介事的指出，WHO曾建議美國（世界各國）對中國大陸開放邊境，「為何WHO給我們這麼錯誤的建議？」

特朗普（Ｄonald Trump）揚言停止捐款給WHO。（AP）

這波新冠肺炎疫情幾乎讓世界各國蒙受重大損失，為了淡化自身防疫不力責任，將矛頭指向「中國隱匿疫情」、指責WHO「親中」成為幫兇應改名CHO等評論所在多有，特朗普並不特別，不過，拿着「WHO建議」說事以顯「師出有名」卻是不成立的。

因為，在國際重大公衛事件發生時，世界強權或是醫衛體系發達國家，「WHO建議」從來只是「謹供參考」，何曾真正認真看待過？

舉2009 年3月底在墨西哥發生、4月在美國爆發後傳到世界各國的H1N1新型流感（A- H1N1，大陸稱甲型H1N1流感），當年5月初WHO給世界各國的建議如下「遏制病毒行不通，各國應着眼於減輕病毒的影響，不建議關閉邊境或限制外游」，且當時的WHO秘書長還是香港人陳馮富珍。

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）肯定中國大陸的防疫作為。（新華社）

因為疫情從美國幅散而出，當年各國多數遵行「WHO建議」，沒有對美國祭出最高等級旅遊警示，以台灣為例，當年對墨西哥發佈「紅色」（不宜前往）警示，卻始終對美國及加拿大維持「黃色」（避免非必要旅遊）。

不過，北京為嚴防H1N1新型流感進一步在大陸境內擴散，早在當年4月26日宣布自「疫區」國家進入中國大陸的境外旅客都要接受兩週隔離觀察，甚至在5月初強硬的將21名美國學生及3名美國教師在居住的酒店「就地隔離」，美國抗議無效，也因此發佈對中國大陸的紅色旅遊警示。

此外，WHO早在2015年就發佈命名新型病毒的指引建議，日後新型病毒命名應避免使用地名、人名、動植物名、職業及文化相關名詞，以補正H1N1新型流感疫情早期被稱為「豬流感」，導致許多無辜受累的豬隻「豬命不保」，以及2012年中東呼吸症候羣（MERS）疫情被一般人誤認僅在「中東地區」散佈的「弊端」，並避免歧視。

不過，COVID-19的名稱是訂下來了，但「Chinese Virus」、「武漢肺炎」還是在流傳，特朗普更是身體力行，而美國早在1月底就將中國大陸列為「不宜前往」地區，何曾重視過「WHO建議」了？

新冠病毒對世界各國經濟打擊巨大。圖為往日柏林最繁忙的地鐵換乘站弗里德里希大街火車站，如今門庭冷落。（中央社）

也就是說，對中國、美國、英國、法國等強權來說，是否要重視「WHO建議」，得要看「合不合用」。例如， 美國為了強銷食用含「萊克多巴胺」（瘦肉精）飼料的美國豬肉，倒是時常拿着國際食品法典委員會（CODEX，由聯合國糧農組織FAO及WHO共同設立）2012年才問世的人體最大殘留量標準四處叩關。

在亞洲、歐洲都沒有使用「瘦肉精」飼料養豬或禁用情形下，這個標準幾乎等同為了美國的需求才問世，但不能因此抹殺CODEX長期以來增進人體健康、食品安全的諸般努力及貢獻，也不能就此蠻橫的稱CODEX是「以美國為中心」。

同理，在這波新冠肺炎疫情之前，WHO因為對新型病毒的無知而無法及時對世界做出指引，做出的「建議」無法同時滿足所有國家的「需求」，卻不能因此抺殺WHO消除「健康權不平等」所做的種種努力。

特朗普拿「WHO建議」來說事，甚至以不再捐款威脅，只是坐實愈來愈多媒體表示「美國正在失去領導力」的反思與批評而已。