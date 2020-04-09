【觀察】因言獲罪還是因錢獲罪？　該如何看待任志強事件

消失近一個月的地產大亨任志強被查了：4月7日，中共紀檢部門發通告稱，任志強正接受北京市紀委監委的審查與調查。這是多日以來中國官方首次向外界通報他的情況。

一個月前，中國社交媒體上流傳着一篇據稱是任志強執筆的文章，文章就中共早期應對疫情上的表現進行了相當尖鋭的批評。

中國地產大亨任志強。（網絡圖片）

不久之後，任的好友向媒體透露，任志強已失聯多日。任的消失在中國境外中文媒體以及中國社交媒體上引起不小的討論，但是在過去的一個月內，中國官方對任的消息諱莫如深。外界流傳的也僅是一些不可求證的傳聞乃至猜測。

事實上，任志強不僅是國企地產商人，還是一位資深中共黨員，還是「紅二代」。任志強出生於1951年，其父任泉生抗日戰爭時期加入中共，後任中國商務部副部長。而任志強青年時期也曾有十餘年的部隊服役經歷，後在中國體制內工作。但這位黨員以在網絡上發表批評時政的言論而出位，人送綽號「任大炮」。2016年2月，因其在微博質疑「黨媒姓黨」而遭到封號，一度受到留黨察看一年的處分。

據任的好友披露，任此前雖然沒有因言下獄，但他其後的言行受到官方監控。而此次針對性極強的網文在中國現時政治環境下不啻為一種權威挑戰。從官方的反應來看，相比四年前的那場輿論風波，任志強今時今日的處境恐怕不容樂觀。

任志強常年來言論火爆，人送綽號「任大炮」。（網絡圖片）

2016年中國官方對任處罰之前雖然輿論聲浪很高，但當時官媒對任的口徑並不一致，說明對任的處置未有定論，況且當時也僅是牽涉到任的言論問題，坦白說，這可大可小。但是如今卻不同。

細看中共北京紀委對任志強的這則通報：北京市華遠集團原黨委副書記、董事長任志強涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受北京市西城區紀委區監委紀律審查和監察調查。

短短50幾個字，透露的信息已經不少。2016年對任志強的處分決定是北京西城區委下發的通知，而此次是北京西城紀委監委對任志強發佈審查通報，這是中共的反腐監督機構；而審查通報中的「涉嫌嚴重違紀違法」則是監察機構經常用來指代腐敗和其他權力濫用的委婉說法。任志強在2015年3月退休之前曾任北京市華遠集團黨委副書記、董事長以及北京市商業銀行（北京銀行前身）監事、新華人壽保險公司董事等職務。

而在任志強被審查的消息傳出後，有消息稱任志強的兒子以及秘書也被帶走，紀委調查組數週前已進駐華遠集團調查。

北京市紀委網站關於任志強被查的通報。（網站截圖）

中共新一屆領導人上任後規定，官員卸任後並不意味着「平安着陸」，還會面臨「翻舊賬」的政治風險。其中周永康，徐才厚等都是卸任之後被查。同為國企隊伍中的江蘇匯鴻國際集團有限公司前黨委副書記、總裁範迪康也是退休6年被查。不過這些退休國企高管被查一般是中共紀檢部門在對國企的清查行動中所牽扯出來。

目前，外界對任志強被查一事反應不一，但是因那篇備受爭議的文章便主觀推斷其為因言獲罪，將該案做政治化解讀，未免輕率。

如果任志強的確如外界推測那樣，因為其出格的言論便遭到到調查「獲罪」，那麼我希望中共能有容人之心。包括今次新冠肺炎疫情的前期預警，中共已然承受了太多太多鉗制言論、打壓輿論監督的惡果和罵名，理應從中汲取教訓。4年前，中共最高領導人習近平以「千人之諾諾不如一士之諤諤」警告中共上下要有肚量容忍批評意見，如今更沒有理由對一介平民的吐糟、指責，就杯弓蛇影，將其引為敵人。這對中共來說既缺乏自信，又容易落人口實，更重要的當然是消滅了社會聲音作為一種「糾偏」力量的存在。有人頌揚高歌，也要允許人警醒吹哨。若任志強確是如通報中有違紀違法之嫌，也希望中國自由派不要被意識形態遮蔽雙眼。儘管任被審查的時間節點微妙，無論如何處置都會引發外界的猜想，正因如此，更應根據中國法律法規，透明公正處理。