【新冠肺炎】確診數字一周從0變84宗　中俄邊城綏芬河防疫受考驗

內地新型冠狀病毒肺炎疫情逐漸受控，但黑龍江的中俄邊境城市綏芬河近日卻備受考驗。 之前一直錄得「零確診」的綏芬河，4月第一周從0宗急增至84宗，還有不少無症狀感染者。他們全都是通過「莫斯科-符拉迪沃斯托克-綏芬河」路線進入。當地早前公開表示，公路口岸檢驗檢疫能力和市區隔離檢測能力超過極限。

綏芬河市位於黑龍江省東南部，轄區面積460平方公里，總人口7萬，為牡丹江管轄的縣級市。當地與俄羅斯濱海邊疆區接壤，東距俄羅斯對應口岸波格拉尼奇內21公里，距俄遠東最大的港口城市符拉迪沃斯托克（海參崴）190公里，邊境線長27公里，有公路、鐵路兩個國家一類口岸。

在綏芬河口岸，大批公安和防疫人員在邊境駐守。（微博）

確診者以是在俄的個體華商為主

黑龍江省衛健委4月2日通報顯示，4月1日，出現首批經綏芬河口岸入境的境外輸入確診病例，共有4例。他們從莫斯科搭乘民航航班前往符拉迪沃斯托克，再由綏芬河公路口岸入境。其後，4月3日，新增2例；4月4日，新增13例；4月5日，新增20例；4月6日，再增20例；4月7日，又增25例。一周之內，「零確診」的綏芬河，確診數字增至84宗。

央視報道，由於近期俄羅斯飛往中國的航班大幅減少，通過陸路經綏芬河口岸入境人數激增。據統計，3月21日至4月7日24時，綏芬河口岸累計進境2443人。84名確診病例大部分是在俄的個體華商。

檢驗檢疫能力超過極限

4月2日，黑龍江省應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情指揮部發布了第14號公告：對由黑龍江省口岸直接入境人員，實行第一入境地即是隔離地。

公告提出，對黑龍江省所有入境人員，嚴格實行6個100%「閉環管控」措施，即在全省各口岸嚴格實行對進境運輸工具100%登臨檢疫，對入境人員100%驗核健康申明卡、100%進行體溫檢測、100%實施流行病學調查、100%採樣檢測、100%實施集中隔離。一律實行「14天集中隔離醫學觀察+14天居家隔離醫學觀察+2次核酸檢測+1次血清抗體（IgM和IgG）檢測」的管控措施，做到「凡進必檢、不漏一人、萬無一失」。

因應疫情，綏芬河市所有小區自4月8日6時起實行封閉管理，嚴守小區大門、樓道單元門和居民家門。

然而，公開數據顯示，綏芬河僅有衛生機構11個，床位數502張，全市共有衛生技術人員809人，其中醫生310人，註冊護士316人。在增至84例確診病例前，當地已經公開表示，公路口岸檢驗檢疫能力和市區隔離檢測能力超過極限。

綏芬河市位於黑龍江省東南部，轄區面積460平方公里，總人口7萬，為牡丹江管轄的縣級市。（網上圖片）

官員呼籲中國公民勿取道遠東回國

4月3日，綏芬河市政府發佈公告稱，中俄雙方商定，鑑於目前綏芬河公路口岸入境人員驟增，口岸檢驗檢疫能力和市區隔離檢測能力已超過極限的情況，綏芬河-波格拉尼奇內公路口岸旅檢通道4月5日臨時關閉，4月6日正常開關，4月7日至4月13日繼續臨時關閉，恢復開關日期另行商定。

俄羅斯方面，濱海邊疆區州長科熱緬科6日宣布，所有乘俄國內航班抵達濱海邊疆區的中國公民將被強制隔離14天。

中方官員多次提醒，中國公民不要再取道遠東回國。中國駐俄羅斯大使張漢暉7日就在央視節目上說明道，主要有兩點考慮，一是交通路程太長，感染風險太大；二是做法不符合俄方防疫規定。駐俄總領館亦「鄭重提醒」相關中國公民，充分估計俄方強制隔離措施的可能影響和後果，切勿貿然來濱海邊疆區。

4月5日晚6時，由34名醫務人員組成的牡丹江紅旗醫院第一批支援隊伍抵達綏芬河市人民醫院。醫務人員到位後，第一時間了解了病區劃分情況，熟悉接診流程，還現場開展穿脫防護服培訓。（今日綏芬河報社）

周邊地區協助防疫抗疫工作

根據黑龍江省衛健委通報，已有人員轉運至周邊地區集中隔離。隔離地點除綏芬河當地多家酒店、賓館以及市體育館外，周邊地區如穆棱市奧鑫賓館也參與其中。另外，至少有牡丹江市康安醫院、牡丹江市紅旗醫院以及綏芬河市人民醫院等醫療機構參與患者的隔離治療。

周邊地區亦派出醫務人員到當地支援。牡丹江市、穆棱市等地派出百多名醫護人員到當地。