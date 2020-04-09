新冠肺炎｜戲院K房何時開業？　國務院：低中高風險地區均不開業

受COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響，內地多地要求娛樂場所休業，不少人關注戲院等娛樂場所何時才能開業。 央視今日（9日）報道，日前，國務院聯防聯控機制印發通知，明確表示對於密閉式娛樂、休閒場所，建議低、中、高風險地區均暫不開業，具體要求由各地依據本地疫情形勢研究確定。

四川省的卡拉OK在3月下旬曾短暫恢復營業，但幾天後即又暫停營業。（《紅星新聞》）

通知指，要落實分區分級防控要求，推進生產生活秩序逐步恢復。防控建議包括，生活服務類場所方面：建議低風險地區在做好室內通風、環境清潔消毒、人員健康監測的前提下正常營業；在中、高風險地區應當限制人員數量，減少人群聚集。

開放式活動場所方面：建議低風險地區逐步恢復正常營業；中、高風險地區在做好環境清潔消毒、人員健康監測的前提下正常營業，並採取措施限制人員數量，減少人群聚集。大型聚集性體育活動如馬拉松長跑、聚集性宗教活動、各類展覽及會展等暫不開展。

密閉式娛樂、休閒場所方面：建議低、中、高風險地區均暫不開業，具體要求由各地依據本地疫情形勢研究確定。

客運場站和公共交通工具方面：如飛機、旅客列車、候車室等，要嚴格做好通風、環境清潔消毒、人員健康監測等日常監管，可通過採取控制乘客數量、分散就坐等措施，減少人員聚集。

特殊單位場所方面：對於養老機構、兒童福利院、監獄、精神衛生醫療機構等特殊單位，低風險地區要做好風險防範，加強人員防護、消毒等日常防控工作；中、高風險地區要制定應急預案，嚴格落實防控措施監管，有條件的組織開展全面排查和核酸篩查。

企事業單位方面：低風險地區做好室內通風、環境清潔消毒、人員健康監測等日常衛生管理；建議中、高風險地區鼓勵採取錯時上下班、彈性工作制或居家辦公方式，減少人員聚集。