【新冠肺炎】中美疫情角力升溫　從法國看歐盟自處之道

COVID-19新型冠狀病毒肺炎在全球大爆發，未能促成中美攜手抗疫之餘，還延續兩國政經角力和口水戰。兩強相爭搶盡傳媒版面，那麼其他地區又如何接收、理解和回應箇中爭議呢？

特朗普對華評價急轉直下

早在中國深陷疫情之時，中美兩國已互相對罵，假新聞更是間中滿天飛。到了現時美國疫情爆發，原本盛讚中國抗疫表現的美國總統特朗普也一改口風，對中國病例統計冷嘲熱諷，一度將「中國病毒」掛在嘴邊，新近更直斥世界衛生組織收美國最多錢，但就事事以中國為本。

中國的官方口徑圍繞「甩鍋」一詞，主旨不離批評美國諉過於人，同時強調中方正努力支援全球抗疫。外交部發言人趙立堅更進一步，在認證了他官方身份的Twitter帳戶轉載資訊，指美國流感大流行可能混雜了新病毒個案，而去年10月美軍參與在武漢舉行的世界軍運會，其間可能將病毒帶到了中國。

美國總統特朗普（左）與法國總統馬克龍，時為2019年G7峰會。（資料圖片）

資訊來源是否可靠呢？合理懷疑是否等同確鑿證據呢？憑空抽出一句半句說話是否斷章取義呢？4月7日，趙立堅在外交部例行記者會就此回應，他此時已對「美軍播毒論」不置可否，只強調自己在「個人帳戶」提出疑問，是對前一段時間美國一些政客「污名化中國」的反應和義憤。

法媒：中美自以為是同等荒謬

在中美口水戰場外圍，第三方又如何看待呢？以法國為例，大多數網上留言對中美兩國都不以為然，批評兩國與其像小朋友般鬥嘴，不如齊心合力抗疫，而就趙立堅言論，法媒報道、留言欄上又翻炒多一次中國在疫情初期的表現：禁食野生動物不力、政府漏報瞞報、打壓「吹哨人」等等。

法國《世界外交論衡》在新一期社評亦是「各打五十大板」，挑明在疫情其間美方如何不懷好意，高官表明寄望製造業回流，更傳出國會議員表示，疫情是促使中國人民對抗政府的機會。另一方面，該社評指中國近期宣揚制度優勢，官方刊文自認「世界欠中國一聲感謝」，其沾沾自喜與美國的狂妄自大同等荒謬。

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既指責美方對疫情掉以輕心，又點評中國初期遲於行動，該社評將中美口水戰置於大國角力的框架下，以為跨國企業即使「去中國化」，也不等同會「美國化」，終歸要講成本效益。引伸至海洋權益爭議，該社評更直言美國動員堵華失敗，東南亞國家不會選邊站之餘，就連日本都選擇對華重啟對話。

化解華為風波已見歐盟思路

不論是零星網民意見，抑或是一篇月刊社評，究竟有多大代表性呢？要觀察海外反應，親美親華反美反華有時候都不是重點，重點在於通過特定群體或傳媒平台，一窺該地方如何理解兩強關係，又認為應該如何自處，於此法國以歐洲有其自身考量和抉擇。

法國目前已是疫情重災區，確診病例超過8萬宗，死亡人數超過1萬，全國禁足令預計至少維持到5月。單講口罩這類防疫裝備，朝野一致承認要從中國這個「世界工廠」全力搶購，但法方重申是互助互惠，點明法國早前也支援中國，同時又反思何以基本物資都要仰賴於人，促使官方承諾盡快落實本地生產。

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對於受惠國而言，口罩外交的討論重點往往不是「感恩不感恩」，而是藉此評估自身處境。法國《世界報》3月24日社評就警告，中俄對歐洲的醫療支援不是表面看來那麼無償，政治宣傳成份昭然若揭，若果歐盟未能有效支援意大利之類重災區，就會在地緣政治角力處於下風。

至於歐盟整體，過去兩年捲入華為風波之中，夾在中美兩強之間，以法德為首所給出的解決方案呈現同一思路，盡力爭取周旋空間：無論美國多強大，如果不能提供替代華為的方案，歐盟不會為華府冒上得罪中國的風險，而就中國在歐擴張政經影響力，歐盟亦會提高安全評審規格，並引入競爭者以限制華為佔比。