【新冠肺炎】陳一新首現身北京　部署掃黑除惡「六清行動」

據官媒報道，中共中央政法委秘書長、全國掃黑辦主任陳一新4月8日主持召開了全國掃黑辦第9次主任會議，這是2020年首場全國掃黑辦主任會議。

會議規格頗高。《北京青年報》旗下的微信公眾號政知圈報道稱，此次會議上，景漢朝、白少康、王洪祥、雷東生四位中央政法委副秘書長悉數到場。會議明確，要深入開展「六清」行動，展開掃黑除惡大決戰。這表明，在接下來的工作中，掃黑除惡將成為政法系統的關鍵詞。

在湖北指揮抗疫的中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新2月19日暗訪武漢社區。（微信@中央政法委長安劍）

上述消息也證實，新冠肺炎疫情蔓延時，「臨危受命」南下的陳一新已重回北京。

過去的一段時間裏，陳一新的頭銜都是「中央指導組副組長」。2月8日，陳一新臨危受命，在抗擊新型冠狀病毒感染肺炎疫情中再回武漢。他坐鎮武漢市指揮部，開展抗疫指導工作。

經過各方面的努力，武漢疫情不斷好轉。「50天坐鎮武漢、深入一線，親身經歷，感想甚多、體會頗深。」3月27日，陳一新曾主持召開武漢督導工作總結會，回顧總結了50天來與武漢幹部群眾一道的戰鬥歷程、戰略謀劃、戰術實施、戰地督導、戰疫體會。

但疫情好轉後，湖北乃至全國都還有不少重要任務，比如，掃黑除惡。

在4月8日的會議上，陳一新說，受疫情影響，掃黑除惡專項鬥爭有的地方放慢了進度，有的地方按下了「暫停鍵」。

在8日召開的中共中央政治局常務委員會上曾提到，堅持在常態化疫情防控中加快推進生產生活秩序全面恢復。

武漢戰疫後首次現身北京，陳一新部署工作重點。（網上圖片）

中國掃黑除惡三年專項鬥爭，2020年是收官之年。早在2020年1月，中央政法委書記郭聲琨就在中央政法工作會議上佈置了掃黑除惡的任務：「要圍繞掃黑除惡專項鬥爭三年為期目標，建立一個長效機制、整治十大行業領域突出問題、掛牌督辦百起大案、緝拿追捕千名逃犯、依法審結萬起案件，確保奪取全面勝利。」

4月8日的會議，對這項工作進一步細化。陳一新部署，第二、三季度重點在「清」。要開展「六清行動」：努力在9月底拿出「線索清倉」「逃犯清零」「案件清結」「傘網清除」「黑財清底」「行業清源」等六張「業績清單」。第四季度重點在「建」，建立健全長效機制，推動掃黑除惡專項工作常態化制度化。

在陳一新召開會議之前，一些省份就已經部署了掃黑除惡「清零」行動。比如雲南。3月16日，雲南省掃黑除惡專項鬥爭領導小組會議在昆明召開。會議強調，從2020年3月至年底，要在全省開展「黑惡積案清零」「問題線索清零」，推進深挖根治大會戰。

4月3日，甘肅省方面部署，從4月到6月底，開展全省涉黑涉惡線索「清零」衝刺行動，實現到期線索100%辦結、建成全省統一規範的線索基礎數據庫、全面擴大專項鬥爭戰果三個目標。

從2020年4月初至8月初，海南為期4個月的全省掃黑除惡清零攻堅戰役拉開序幕。4月7日上午，海南省掃黑除惡清零攻堅戰役誓師動員大會在海口召開。會後，海南省公安廳組織400多名幹警舉行了掃黑除惡清零攻堅戰役誓師活動。