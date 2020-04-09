【人事變動】生態環境部部長李干傑空降山東　料將接任省長

中共人事持續變動。最新消息顯示，國務院生態環境部部長李干傑已出任山東省委副書記。

據山東衛視新聞聯播今天（9日）報道，山東省委常委會召開擴大會議，宣布中共中央關於山東省領導調整的決定，李干傑任山東省委委員、常委、副書記。

據生態環境部官網顯示，4月7日，李干傑還主持召開了生態環境部黨組（擴大）會議暨部疫情應對工作領導小組會議。

據悉，3月19日，時任山東省委副書記、省長龔正南下上海，接替調任湖北省委書記的應勇，出任上海市委副書記、市政府黨組書記、代市長。

2019年3月11日，十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行記者會，邀請生態環境部部長李干傑就「打好污染防治攻堅戰」相關問題回答中外記者提問。（中新社）

李干傑出生於1964年11月，湖南望城人，從清華大學碩士畢業後，他長期任職核安全領域，曾任國家核安全局處長，國家環保總局核安全司副司長、司長，期間兩赴法國學習或工作。

2006年12月，李干傑出任國家環境保護總局副局長，躋身副部級。國家環保總局升格後，李干傑改任環保部副部長，分管規財司、環評司、核安全相關司局等。另外，他自2006年起兼任國家核安全局局長十年，該局負責核安全和輻射安全的監督管理。

2016年10月，李干傑首次「空降」地方，擔任河北省委副書記、省委黨校校長。

不過，在2017年6月，李干傑重返環境部任並升任部長，接班陳吉寧轉任北京市長後的空缺，從而成為當時最年輕的部長。

2018年3月，環境保護部改組為生態環境部，李干傑繼續擔任部長、黨組書記。

這次「空降」山東省，是長期任職環保系統的李干傑第二次任職地方。

據悉，在全國現任省級政府一把手中，有五人是從中央「空降」任職的。其中，北京市長陳吉寧，曾任國家環保部部長；甘肅省長唐仁健，曾任中共中央財辦副主任、中央農辦主任；湖南省長許達哲、福建省長唐登傑，曾任工信部副部長、國家航天局局長；海南省長沈曉明，曾任教育部副部長、黨組副書記。

此外，據生態環境部官網「部領導」欄目4月9日更新顯示，新疆維吾爾自治區黨委副書記，新疆生產建設兵團黨委書記、政委孫金龍調任生態環境部黨組書記。

公開資料顯示，孫金龍出生於1962年1月，湖北鍾祥人，中國人民大學財政金融學院金融學專業畢業，經濟學博士，曾歷任安徽省委副書記、湖南省委副書記。