【新冠肺炎】外交部：從不輸出中國模式，從未要求「抄中國作業」

針對中國的國際援助是輸出「中國模式」的說法，中國外交部作出否認。

在4月9日的中國外交部例行記者會上，有記者提問，中方目前向哪些國家派遣了醫療專家組？選擇這些國家的標準和考慮是什麼？有評論認為，中國希望通過這種方式向外國輸出「中國模式」的治理方法。對此中方有何回應？

中國外交部發言人趙立堅就上述問題表示，截至目前、中國向意大利、塞爾維亞、柬埔寨、巴基斯坦、伊朗、伊拉克、老撾、委內瑞拉、菲律賓、緬甸10個國家派出了十二批醫療專家組，幫助他們抗擊本國新冠肺炎疫情。

中國在此次新冠肺炎中的積極援助被一些輿論解讀為在進行「政治宣傳」。（新華社）

趙立堅指出，中方這麼做，是出於投桃報李的情誼，是出於國際人道主義精神，更是為了踐行人類命運共同體理念。中方從來不會在朋友有難時袖手旁觀、避而遠之，更不會在伸出援手時夾雜私利、挑三揀四。

他強調，面對這場突如其來的全球公共衛生危機，沒有任何國家可以獨善其身，國際社會比任何時候都更需要團結與合作。中方做好本國疫情防控，並加強國際抗疫合作，參與全球衛生治理，是一種責任和擔當。

至於「輸出」中國模式，趙立堅稱，「中國從不向誰『輸出』中國模式，也從未要求誰『抄中國作業』。中方願繼續秉持人類命運共同體理念，集各方之力，匯各方之智，同各方分享交流防控有益的做法，有效開展聯防聯控，積極支持世界衛生組織等國際組織發揮作用，堅決阻遏疫情全球蔓延，直至迎來國際抗疫的最終勝利。」

隨着新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，已經基本控制住疫情的中國開始加大對其他國家的援助力度。（資料圖片）

據悉，新冠肺炎（COVID-19）正在全球多個國家蔓延，在此次疫情中，中國的國際大救援並不是好評如潮，反而橫生出猜忌與指責。

如德國一家媒體刊文稱，「中國正扮演雪中送炭的角色，同時也在攻佔一個又一個歐盟橋頭堡」。英國《每日郵報》3月28日援引英國政府人士的話說，中國向各國提供的援助是「掠奪性援助」。法國《費加羅報》同一天也刊登有一篇題為《中國是怎麼利用病毒發起反攻的？》的評論，稱中國似乎戰勝了新冠病毒，但是中國耽誤了全球疫情防控的時機，現在用中央帝國的姿態吹噓「中國方案」，是發動一場「全球性的反攻」。

對此現象，香港01曾分析指，中國向近百個國家進行援助，有感激自然也會有一些「閒言碎語」，這其實是一個很正常的輿論現象。而這些極個別的猜忌其實集中來自於歐美等對中國抱有傳統意識偏見的群體，他們總是對中國抱着一種戒慎恐懼的心理。一定程度上說，這些質疑聲音的出現並非中國做的不夠好，而是這種不信任情緒造成的。中國無論做什麼都會成為他們懷疑的對象，即使是在危機之中向他們伸出援手也會被認為另有企圖。

而輿論戰、外交戰、口水仗，這些都在可以承受的範圍之內，只要中國對自身防疫成果有信心，坦然面對罵聲，從容發展自己，繼續表現承擔更多國際責任的誠意即可。疫情讓全世界「摔了一跤」，現在更多比拼的，是誰能先「爬起來」。