新冠肺炎｜武漢解封首日逾7萬人出城　大數據顯示前20名目的地

新型冠狀病毒肺炎疫情在內地受控，此前的「重災區」湖北武漢8日（周三）凌晨開始正式「解封」，恢復對外交通，離漢人員可憑湖北健康碼「綠碼」出行。 內媒《澎湃新聞》通過公開數據，統計分析了8日武漢交通運輸的各方面情況，其中顯示陸空公共交通共運送超過7萬人離漢。 根據離開武漢人流前20名目的地城市的數據，顯示離漢人員前往武漢周邊湖北省內城市的規模，要遠遠大於前往省外地區的規模。

空運方面，8日由武漢主要飛往地區為海口、成都、深圳等城市。據民航局數據顯示，武漢天河機場復航首日共保障航班221班，共保障11714人次旅客的安全出行，其中離漢航班共107班，旅客共7119人次。

鐵路運輸方面，此前據中國鐵路武漢局集團公司的數據顯示，8日當天，有276列旅客列車從武漢地區各站開往上海、深圳、成都、福州、南寧等地，其中武漢地區始發54列。據武漢市交通運輸局預計，解封當天，6.4萬人乘坐火車離開武漢。

長途汽車客運方面，有幾千人通過長途客運離開武漢，由於省際客運班線暫不恢復，因此這些人目的地在武漢之外的湖北省其他地方。而武漢市交通運輸局數據顯示截至8日下午5時，1764人乘坐長途客車離開武漢。除了使用公共交通，不少離漢人員也通過高速公路自駕出城。

離漢人員主要目的地為省內周邊城市

使用公共交通以及自駕離開武漢的人流都流向了哪裏？內地高德地圖統計了8日遷出武漢市人流的目的地前20名城市，前20名中有14個城市在湖北省內，3個在廣東省內，2個在湖南省內，1個在河南省內。

前三名分別為孝感、黃岡、鄂州，之後為咸寧、荊州、黃石、仙桃、荊門、隨州、襄陽、天門、宜晶、長沙（湖南）、信陽（河南）、潛江、十堰、岳陽（湖南）、深圳（廣東）、廣州（廣東）、東莞（廣東）。從高德地圖提供的「實際遷出指數」來看，解封首日，離漢人員前往武漢周邊省內城市的規模，要遠遠大於前往省外地區的規模。

（《澎湃新聞》）