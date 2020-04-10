【新冠肺炎】譚德塞成「大外宣」？　台灣福禍雙至的豪賭

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞高調召開國際記者會，直接點名台灣操控網絡輿論，對他個人進行種族歧視式的人身攻擊，「攻擊來自台灣」、「真是夠了」；譚德塞此舉隨即引爆台灣內部朝野強烈抗議，蔡英文直言「台灣長年被排除國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立的滋味」，已有多次炮轟WHO紀錄的台灣外交部，則否認發表種族歧視言語，飭令譚德塞向台灣道歉。

另一方面，自稱被辱罵「黑鬼」（Nigger）的譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），大發「種族卡」的言論一出，包含尼日利亞、南非、納米比亞、盧旺達總統和前乍得總理在內的五國非洲領袖，火速在Twitter發文，一致表態力挺譚德塞。

蔡英文9日發表Facebook對譚德塞表示抗議，又邀請他到台訪問。（蔡英文Facebook）

台灣官方與世衛秘書長間的這場「戰爭」，從台灣是否重新以觀察員身份參與世界衛生大會（WHA）、台灣有無接受WHO的疫情分享，到台灣是否操作網軍攻擊WHO決策，最後終於拉拔到了一場針對譚德塞個人「種族歧視式人身攻擊」的論戰，戰況可謂越演越烈。事實上，譚德塞在此波防疫期間，也不只代表WHO和台灣隔空口角，譚德塞此前開嗆美國總統特朗普（Donald Trump），控「美國將疫情政治化只會看到更多屍袋」的說法，也引得特朗普回擊，反譏「譚德塞才是政治化的人，不敢相信居然敢談政治化」。

不論譚德塞是真不明白還是裝傻，美國與世衛相互的矛盾、台灣和世衛之間的叫囂，本身就是國際政治化的產物：美國批判世衛在疫情尚限縮在中國大陸期間的無作為，攻訐譚德塞與中國的關係，舞劍的目標自然還是指向中國；而台灣在不具有聯合國代表席次地位的情況下，多次要求公共衛生普世價值原則，要求參與WHO，其實也意在主權彰顯、同時藉以突破一中原則對台灣國際地位的政治限制。WHO也好，譚德塞也罷，只不過是美國與台灣用來擦板中國的工具，譚德塞被砸得火冒三丈，只能說是他的位置尷尬使然。

譚德塞反擊成一種台灣宣傳

然而，當歐美疫情正熾，遠東的日本方面也眼看快要着火的此刻，譚德塞借世衛記者會場合，用足口氣對台灣大罵了3分鐘，或許泄了他一肚子的怨氣，但在國際宣傳上，卻是給了台灣一記大大的曝光。曾幾何時，台灣就國際參與，以及國際組織就台灣個案，足以有個秘書長層級的人物鄭重其事地暢談台灣？

WHO秘書長譚德塞近來對台灣的指控，意外讓台灣躍上Google全球熱搜。（新華社）

台灣因為譚德塞在世衛記者會的一怒，確實激出了「國際版面」，西媒對此多有報道，日本讀賣新聞甚至在報道文字中，不忘提及由於中國在世衛的影響力，致台灣遭排除在外等情事，一筆帶過台灣因為中國因素被孤立，對於國際間多恪守的一中原則隻字未提。

對於這些西媒而言，報道的或只是當日新聞，但對台灣的官民而言，則因長年難以自力在國際發聲，因此只要台灣的一舉一動獲得西媒關注，相關報道內銷回台灣的政治效果則是台灣又被看見了。這也無怪乎，當新冠肺炎猶在中國大陸、亞洲肆虐時，台灣便要疾呼公衛普世價值，積極於國際宣傳台灣加入WHO一事；又待疫情延燒歐美，台灣接續祭出「口罩外交」，並透過Twitter宣傳「台灣可以幫忙」（Taiwan can help），只要有若干國家發表謝台貼文，台灣官方、媒體盡多大肆報道，好似作為自己參與了國際的證據。

台灣近期大力宣傳，在疫情中「台灣可以幫忙」（Taiwan can help）。（網絡圖片）

然而，不論是動員既有邦交國，或相對友台國家對台的聲援，現實上都不足成為台灣可以踏進WHO的敲門磚；至於受贈台灣防疫物資的歐美國家，其謝辭多也只是相關國家駐台辦事處於中文官方的社交媒體，致上或許也就只有一絲温暖的感謝，禮貌有餘，實質不足。

因此，就新聞宣傳與曝光的效果來說，譚德塞的一怒，台灣政府自然要「打蛇隨棍上」，全面反擊譚德塞的反應一點都不教人意外，甚至重口要求道歉，都可謂其來有自：對內表現強硬，爭取民心，順勢塑造台灣受到中國與國際打壓的形象，可大大團結台灣內部的自我認同；對外，罕見有台灣能對上國際組織的叫陣，這「下駟對上駟」的機會，豈可輕易錯過？輔以譚德塞的國際評價因防疫成效，陷於兩極之際，相對台灣以耗盡龐大醫療與行政成本得來的防疫成果來做國際宣傳，與世衛秘書長隔空叫陣，這劇本於內於外於成本來說，都再效率不過。

無疾而終的抗議

只是，搏得了這一兩日的「國際版面」（事實上也就是西媒的幾篇報道），一覺醒來，台灣的明天就會變得與今天不一樣了嗎？當台灣官方意氣用事，叫陣世衛、高聲要求譚德塞為種族歧視一說道歉之後，可以料想得到，台灣的抗議終歸無疾而終。世衛依舊忙於處理全球防疫的工作，歐美各國持續各自的防疫，台灣官方只得收手，徒留民間還惦記、揶揄着譚德塞如果承認一中政策，罵台灣就是罵中國；如果單罵台灣外交部，就是搞台獨等不甚現實的嘲弄，無助台灣謀求國際地位，甚而連宣傳都跳水式落空。

事實上，台灣未能如願參與WHO，本身就是政治問題，並非任一方行政治化可以為之，這一點任誰都不需要否認。台灣不論是以公衛普世價值為要求、還是以自身優越的防疫成效作為叩關理據，在國際現勢下，都難突破一中原則所給予的困境，更不需要提醒中國於全球、於國際組織、國際行動中的影響力與話語權日益壯大的事實。在結構決定底下，綜觀台灣此次「出征」譚德塞，正面效果諸如搶到新聞版面以及政治內銷，負面的則是受譚德塞種族歧視指控的國際形象，非洲五國領袖力挺譚德塞的行動，已經表明了這股台灣借勢行政治宣傳帶來的反作用力，只不過自詡民主自由的台灣官民，對於非洲大陸非裔的反彈，並沒有放在心上，而這一切看在中國的眼裏，又之於世衛而言，台灣行動上的「出格」，必要在日後付出某種形式的代價。台灣此次與譚德塞的相爭，在面紅耳赤之後，終究換得了什麼？恐怕任誰也說不出個實質出來。