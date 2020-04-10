【人事變動】廣東省副省長張光軍進京　履新中組部

中共人事連日來調動頻繁。最新消息，廣東副省長張光軍進京，出任中央組織部部務委員兼幹部二局局長。

據內媒報道，4月9日上午，山東省委常委會召開擴大會議，中組織部部務委員兼幹部二局局長張光軍出席會議，傳達中共中央關於山東省領導調整的決定。報道顯示張光軍已調任中組部。

4月9日，張光軍出席山東省委常委會。（山東衛視截圖）

公開履歷顯示，張光軍1968年2月出生，重慶人，1994年4月入黨，1991年7月參加工作，哈爾濱工業大學無線電工程系電子儀器及測量技術專業畢業，大學學歷，高級工程師，享受國務院政府特殊津貼專家。

他曾在中國工程物理研究院工作27年，歷任該院總體工程研究所副所長，中物院院長助理、重大工程管理辦主任，2015年任中物院黨委副書記。

2018年，張光軍調任廣東省副省長，負責民政、人力資源和社會保障、衛生健康、退役軍人、醫療保障、婦女兒童方面工作。

此前4月5日，廣東省支援武漢醫療隊乘專機回粵，張光軍還以副省長的身份到廣州白雲國際機場迎接。

此前任中組部部務委員兼幹部二局局長的是鄒銘，曾任廣東省委常委、組織部長，今年2月改任中央機構編制委員會辦公室副主任。