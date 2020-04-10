【口罩大戰】制度之爭？大國角力？　法國熱議中國外交「逆襲」

COVID-19新型冠狀病毒肺炎在全球大爆發，中美疫情角力也持續升溫。法國於此作為歐盟領袖，也是聯合國安理會常任成員，即有自己一套的經濟利益、政治定位和世界觀，顯示出中美之外的第三方視角，不是簡單說親華或親美就能一概而論。

防疫「集權」傾向無分政體

不論任何地方的傳媒生態，總會存在一個政治光譜，這一點就連牆內世界不例外，《財新》和《觀察者網》就呈現不同的內媒面貌。以下所選取的法媒文章，主要來自所謂中間派或中間偏左傳媒，代表了該國相當一部份的政見輿情，而在其範圍以外仍有許多不同聲音。

法國總統馬克龍與中國國家主席習近平。（資料圖片）

《世界報》於2月7日發表社評，以李文亮事件為切入點，認為民間輿情雖然一度洶湧，但無阻黨政機關繼續控制資訊渠道，審查言論消息，妨礙長久保障公共衛生。在2月19日社評，該報又以許志永、許章潤和新疆人權爭議為例，指官方似是藉疫情貫徹一向管控思路，進一步限制公民自由。

在近月歐美疫情大爆發後，這種論調已有微妙變化。事緣法國淪為重災區，自3月17日起推行「全國禁足令」，迄今仍未解除，部份地方甚至要實施宵禁。官方為了防範疫情蔓延，同樣需要強力「集權」：諸如「行街紙」制度、無人機監控、利用個人電話資料的電子追蹤、警權擴大等等，不少措施都引起國內反彈。

馬克龍：重建法國和歐洲主權

3月25日，社會學家羅卡（Jean-Louis Rocca）在《世界外交論衡》刊文，認為在疫情威脅之下，不同政體都趨向集權，其間分別在於大多數中國國民相信，社會整體上流和改善了生活水平，而這種信念有效消融階級分野，並構成「命運共同體」信念。法國的社會狀況就剛好相反，以至防疫措施欠缺公民意識支持。

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承認法國以至歐洲政體的表現缺失，同時呼籲尋求民主應對危機的方法，「威權與民主之爭」成為當地輿論主題之一。《世界外交論衡》便在最新一期社評重申，民主韓國與專制新加坡的抗疫表現其實不分上下，並進而斷言：要判別政府和制度優劣，仍然有待觀察雙方如何應對經濟衰退、就業危機和股市崩盤。

另一方面，法國朝野一致承認，必須從中國這個「世界工廠」搶購醫療物資，尤其是口罩。從小處看，法媒廣泛報道在這一場「口罩大戰」，中國供應商有時供應不合格批次，爆出次貨醜聞，有時又收受美國高數倍的現金開價，臨時取消法國訂單，迫使法方要動員保護採購鏈。

從大處看，法國總統馬克龍在3月底就呼籲：年底前完成口罩自主生產，必須重建法國和歐盟主權。此危機意識也見於傳媒評論，《世界報》在3月24日的社評警告，中俄「醫療外交」的政治宣傳成份昭然若揭，若果歐盟未能有效支援意大利之類重災區，就會在地緣政治角力處於下風。

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挑戰美國地位、觸及法國地盤

由歐洲定位延伸至國際關係，上引《世界外交論衡》社評就聚焦於中美疫情角力，指兩國如今仍互相傾軋，一邊是中國因疫情似受控而沾沾自喜，一邊是美國對華不懷好意和自以為是。然而觀乎過去鬥爭結果，跨國企業「去中國化」也不等同「美國化」，而就海洋權益爭議，美國亦無法動員東盟和日本以圍堵中國。

中國崛起既觸發歐盟警戒防範，也挑戰美國領導地位，又何嘗不觸及法國的外交地盤呢？

相比歐美各國，法國在非洲仍保留較大政軍影響力，但就面對中國的有力競爭，在是次疫情亦不例外：《世界報》非洲版於4月3日就專題報道，中方在非提供防疫所需的人力物力，也相應收穫可觀的政治宣傳效果；儘管依然深陷疫情，法國外交部於4月8日宣布，計劃動用近12億歐元以支援非洲抗疫。