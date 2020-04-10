【新冠肺炎】中央密集開會應對境外輸入疫情　邊境省市嚴密防控

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在內地初步受控，就在疫情「重災區」武漢「解封」的同一天，位於中俄邊境的黑龍江綏芬河市，因為連日來接收大量從俄羅斯輸入的病例，當地的居民區開始實行封閉管理，成為外界關注焦點。

中俄綏芬河口岸的防疫壓力逐漸加大。（資料圖片）

4月之前，綏芬河的累計確診人數始終是零。而它所在的省份黑龍江，也已經在3月下旬將省疫情防控應急響應級別調整為三級響應。但近來伴隨境外輸入壓力的增大，綏芬河市對居民區採取了封閉式管理。

4月9日0時至24時，黑龍江全省新增境外輸入確診病例28例，均為中國籍，從俄羅斯輸入，其中：黑龍江省12例、吉林省7例、福建省4例、浙江省2例、遼寧省2例、天津市1例。8日下午，黑龍江省委書記張慶偉研究部署了綏芬河口岸疫情跨境輸入防控工作。張慶偉說，「嚴防境外輸入是我省當前疫情防控的重中之重」。

綏芬河市4月6日開始建設方艙醫院。建設方介紹，由辦公樓改建的方艙醫院，可提供600張床位，預計11日啟用。（新華社）

全球疫情形勢也不容樂觀。4月9日，中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議再度召開，這是武漢解封後中共高層首次開會，聚焦的一個重點還是「加強境外疫情輸入防範」。

梳理可見，進入4月以來，中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組已經召開了3次會議，分別在：4月2日，4月6日，4月9日。而會議的內容，每次都會提到境外疫情形勢。2日的會議提到，「全球疫情大流行加速傳播」，6日是「境外疫情呈暴發增長態勢」，9日的說法變為了「全球疫情快速蔓延」。

在6日的一場新聞發布會上，國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤表示，中國的陸地邊界線長達2.2萬公里，陸地邊境開放的口岸是91個，除此之外，還有數量眾多的邊民通道、便道、小路，情況非常複雜，境外疫情自陸路方向向中國輸入的風險高。

在這樣的背景下，中國相關邊境省份的屬地責任也變得越發重要。上述三次會議中，中共高層也都對邊境省區黨委政府下了「硬任務」。

抗疫期間，全國醫護人員馳援湖北，實行「一省包一市」。如今，北方邊境小城輸入病例疫情嚴峻，外地馳援力量再次就位。黑龍江省委赴綏芬河市疫情防控工作組醫療救治9日晚間在綏芬河市召開發布會透露，自3月31日以來，黑龍江省先後派駐71名省級管理、疾控、臨床專家抵達綏芬河和牡丹江直接參與救治工作，牡丹江市派駐151名醫務人員支援綏芬河市救治工作，合計222人。

不少在俄羅斯的中國人通過綏芬河口岸回國。（上游新聞）

內媒《北京青年報》旗下的微信公眾號政知見報道稱，綏芬河集中暴發輸入病例始於4月5日，媒體在6日上午密集報道。而首支馳援綏芬河的醫療隊於4月5日當晚就已經到達綏芬河市人民醫院。報道指出，5日晚18時，由34名醫務人員組成的牡丹江紅旗醫院第一批支援隊伍抵達綏芬河市人民醫院。牡丹江市長王文力公開表示，綏芬河不是自己在戰鬥，全省、全市都在全力支持綏芬河。

除了已赴「一線」馳援的200多人，目前，黑龍江省在除牡丹江外的其他地市和省直屬醫療機構儲備了1,000人的醫療支援力量，以呼吸、重症和感染專業為主，按醫生護士40人、60人的結構比例，以100人為一個團隊，內部按25人劃分成4個單元，根據臨床需要分梯次整建制隨時投入救治工作。

從更高的層面上看，中央9日開會要求，從內地調集力量支持和加強邊境地區、口岸城市醫療物資儲備和檢測實驗室等建設，提高醫療檢測和收治能力。

在綏芬河口岸，大批公安和防疫人員在邊境駐守。（微博）

綏芬河是一個邊境小城，位於黑龍江省東南部，轄區面積460平方公里，總人口僅7萬人，為牡丹江管轄的縣級市。

4月9日，綏芬河市人民醫院一副院長向媒體透露，目前該院合規的能進隔離病房的防護服，實際庫存能用不到五天，合規的醫用N95口罩也很緊缺，「防護物資很緊張，省里正在積極給我們協調。」

馳援綏芬河的醫護人員已經陸續到位，醫療物資、設施緊張怎麼辦？一方面，就「發現並且隔離」階段，黑龍江全省正在調配物資資源馳援綏芬河。數據顯示，原來綏芬河的核酸檢測能力每日只有96份，現在哈爾濱海關支持下，已將檢測能力提升到每日600份；綏芬河可用於隔離的賓館房間只有800多間，目前牡丹江市迅速統籌資源，籌備了4,200間。

更重要的是，確診後的治療階段，綏芬河採取了和武漢這類大型城市就地收治不一樣的策略。當地防疫工作組明確，綏芬河市人民醫院、方艙醫院原則上只收無症狀感染者，牡丹江康安醫院接收輕型、普通型患者，牡丹江醫學院附屬紅旗醫院負責重症、危重症患者救治。也就是說，綏芬河的確診病例將轉運至牡丹江市相關醫院進行救治。

從綏芬河轉運至牡丹江市，路途約100公里，關於轉運過程中如何保證安全，黑龍江省委赴綏芬河市疫情防控工作組醫療救治組組長於凱江回應稱，黑龍江省疫情指揮部增調全省8輛具有負壓功能的救護車，以解決轉運過程中播散和交叉感染隱患；另外，在轉運前，要對患者的病情進行評估，如果病人不太穩定，要盡快處理穩定後再轉運。途中，會全程配備專業醫護人員點對點護送至指定醫院。

一名非法入境中國的越南公民，在被中國遣返後於越南隔離時逃走，雲南省馬關縣都龍鎮政府發通告要求加強巡邏和核查。（網上圖片）

現今需要馳援的可能不僅是黑龍江綏芬河。3月18日，雲南西雙版納邊境管理支隊成功破獲一起特大組織、運送他人偷越國（邊）境案，共抓獲組織者和運送者35人、偷越國（邊）境人員56人，查扣涉案車輛26輛，成功斬斷了一條內外通聯的偷渡通道。這體現了當下雲南防境外疫情輸入的嚴峻形勢。

雲南有8個邊境州市、26個邊境縣分別與緬甸、老撾、越南3國接壤，已開通19個國家級口岸、6個省級口岸和65條邊民通道，出入境人員流量大。

據《雲南日報》披露，臨滄市耿馬傣族佤族自治縣孟定鎮國門聯合黨工委協同國家移民管理、海關、公安等部門，在7個邊境村47公里邊境線上設立勸返點60餘個，堅決管住所有便道、自然村通道。「僅4月1日當天，從雲南各口岸直接入境的非邊民人數從之前的日均4,680人下降到1,283人，邊民人數從之前的20,049人迅速下降到3,687人，4月4日的入境總人數比3月30日減少了74.94%。」

再比如福建。4月6日，福建省委書記于偉國主持召開了省市縣視頻會議。他說，「把嚴防境外疫情輸入作為疫情防控的重中之重，嚴密防控、嚴厲打擊海上偷渡等違法犯罪行為。」

他提到，對偷渡人員和組織協助偷渡的，要根據相關法律法規嚴厲懲處，形成強大震懾。目前，儘管還未發現從福建省海域非法入境的，但根據已掌握的信息，海上非法入境風險突出。于偉國還說，「要獎勵和發動群眾舉報監督，及時發現、嚴厲查處組織和協助偷渡的違法犯罪行為，不放過任何一個組織者和實施者，不讓非法入境人員有所遁形。」