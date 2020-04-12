【人事觀察】「不急不躁」的中共政壇70後

4月9日，一直活躍在陝西政壇的李毅首次跨省北上黑龍江，被任命為黑龍江省副省長。這是近半月以來第7位躋身副部級的「70後」官員。稍早前的4月8日，曾在西藏工作爾後轉往大唐集團任副總經理的任維突然再返西藏，被任命為西藏自治區政府副主席，從而成為當下中共政壇最年輕的副部級官員……

任維被任命為西藏自治區政府副主席。（網上圖片）

事實上，經過此輪人事動盪，當下中共政壇已有至少29名「70後」躋身副部級，這一群體已然越發龐大。而分析這近30人名單，我們至少可以發現三大特徵：

其一，從年齡構成看，1970年出生者佔最大比例，「更新」較慢。

「70後」雖然在今天的中共政壇仍屬於新生代力量，但縱向對比，其仕途步伐要大大落後於上個時代的人物。以3月27日同日履新的江西省副省長吳浩、廣西壯族自治區政府副主席周紅波、寧夏回族自治區政府副主席賴蛟為例，3名「70後」今次跨入副部級門檻，首次擔任副部級職務，其年齡都不算小，其中從南寧市長任上實現上位的周紅波更是已年滿50周歲。

這一情況似乎比比皆是。在29人中，19人首次擔任副部級職務是在48歲至50歲之間，大約佔比三分之二，其中50歲才「上位」的便包括這輪湧現的黑龍江副省長李毅（原任陝西省渭南市長）、浙江省副省長劉小濤（原任廣東省政府秘書長）以及上述的周紅波。跨入副部級門檻最早的仍然是上海政壇出身如今躋身貴州省委常委兼政法委書記的時光輝，其早在2013年即以上海市副市長身份躋身副部級；其次任維，1976年出生，按此節奏他只是比時光輝晚一歲「入門」。

70後廣東省政府秘書長劉小濤北上浙江，出任副省長。（網上圖片）

這一狀況凸顯了當下「70後」的尷尬：雖作為後備梯隊登上政壇，當其前任的成長明顯要比他們迅速得多，「70後」似乎仍然需要捶打、鍛造的新兵蛋子。然而，顯示是他們的前輩則有相當數量是在40歲以前便跨過了這道門檻。舉例來說，現任國務院副總理胡春華是在38歲，現任最高法院院長周強是在37歲，現任自然資源部部長陸昊是在36歲，剛剛調任生態環境部黨組書記的孫金龍則是在39歲，當然，這一名單也不僅僅侷限於共青團系統出身的官員。

其次，金融領域出身，或者說早前外界所關注的「金融副省長」在29人佔據不小的比例。內蒙古自治區副主席黃志強此前在中行、中國出口信保和中信集團多年，福建省副省長郭寧寧則出身中行和中國農業銀行，四川省副省長李雲澤則有建行和工行履歷，遼寧省副省長張立林則是在農行和建行，山東省副省長劉強也是來自農行，河北省副省長葛海蛟則在農行和光大工作，重慶市副市長李波則是人行從海外聘用的，凡此7人已佔四分之一弱的比例。

這說明，「70後」上位仍然是特事特辦，是在中共高層指示防範金融風險的背景下所採取的手段，其目的即在於讓這些熟悉資本操作、頭腦靈活的金融專才一方面在地方加以歷練全局觀念和應變能力，另一方面更重要的是幫助地方運用金融手段穩定地方，尤其是地方債務操作和地方經濟結構脆弱性問題。

總之，其仕途前景仍存在一定的侷限性。

第三，中共的用人思路出現較為清晰的變化，具體來說，「五湖四海」不是問題，重要的是國有企業、銀行、社會團體、社會團體甚至「海歸」都可以為我所用；年齡不是問題，彈性用人是常態，在中國人均壽命普遍延長的背景下，原有的唯年齡論已經不合時宜，因事用人已在新任香港中聯辦主任、港澳辦主任和雲貴「一把手」的人事安排中得到了更清晰的註解。

當然，這並不意味着北京不再將接班人培養當做一個時刻需要關注的重要執政課題，恰恰相反，而是培養提拔錘鍊越來越「大膽」，越來越出格。不久前一名山西正廳官員「下放」到洪洞縣任縣委書記便是一個特例。

附：中共政壇「70後」副部級官員不完全統計（截至2020年4月10日）

1、時光輝，1970年1月出生，貴州省委常委、政法委書記，43歲晉副部

2、劉捷，1970年1月， 貴州省委常委、省委秘書長，46歲晉副部

3、苗慶旺，1970年？ 中央巡視組副部級巡視專員，49歲晉副部

4、徐大彤，1970年2月，陝西省副省長，49歲晉副部

5、江鴻雁，1970年4月，團中央常務書記、全國青聯主席，48歲晉副部

6、馮忠華，1970年5月，海南省副省長，49歲晉副部

7、黃志強，1970年6月，內蒙古自治區政府副主席，49歲晉副部

8、郭寧寧，1970年7月，福建省副省長，48歲晉副部

9、劉小濤，1970年7月，浙江省政府副省長，50歲晉副部

10、李毅，1970年7月，黑龍江副省長，50歲晉副部

11、李雲澤，1970年9月，四川省副省長，48歲晉副部

12、周紅波，1970年10月，廣西壯族自治區政府副主席、南寧市長，50歲晉副部

13、連茂君，1970年11月，天津市副市長，49歲晉副部

14、張立林，1971年1月，遼寧省副省長，48歲晉副部

15、陳紹旺，1971年2月，遼寧省大連市市委副書記、代市長，48歲晉副部

16、劉強，1971年3月，山東省副省長，47歲晉副部

17、諸葛宇傑，1971年5月，上海市委常委、市委秘書長，46歲晉副部

18、覃偉中，1971年7月，廣東省副省長，48歲晉副部

19、費高雲，1971年8月， 江蘇省副省長，47歲晉副部

20、蒲宇飛，1971年10月，中紀委駐應急管理部紀監組長，48歲晉副部

21、周亮，1971年10月，中國銀監保會副主席，44歲晉副部

22、叢亮，1971年12月，國家發改委黨組成員、秘書長，48歲晉副部

23、葛海蛟，1971年12月，河北省副省長，48歲晉副部

24、吳浩，1972年2月，江西省副省長，48歲晉副部

25、李欣然，1972年3月，中紀委駐銀保監委員會紀監組長，45歲晉副部

26、賴蛟，1972年4月，寧夏回族自治區政府副主席，48歲晉副部

27、李波，1972年7月，重慶市副市長，46歲晉副部

28、楊晉柏，1973年4月，廣西壯族自治區政府副主席，45歲晉副部

29、任維，1976年5月，西藏自治區政府副主席，44歲晉副部