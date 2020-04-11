【新冠肺炎】劍橋學者：病毒來源研究目前是「燙手的山芋」

近日一篇英國和德國學者共同撰寫的論文「Phylogenetic network analysis of sars-cov-2 genomes」討論了新冠肺炎病毒起源，文章指出，新冠肺炎病毒較原始版本在美國和澳洲大範圍流行，而在武漢流行的則是該病毒的變異版。 文章在內地引起關注，有觀點認為這篇論文證明了病毒不是來自中國而是美國。 對於此類解讀，日前該論文第一作者、英國劍橋大學的Peter Forster博士接受了《環球時報》採訪。他表示，研究病毒來源目前是「燙手的山芋」，但目前證據尚難證明病毒最初起源。他又指出，現在看新冠病毒可能來自東亞，而較為「原始」版本病毒之所以在美國澳洲流行，可能是因為更適應那裏的人的免疫系統。

這篇科研論文目前已經發布在了國際知名的學術期刊《美國科學院院報》（PNAS）上。該論文的對160個來自全球各地的新冠病毒感染的基因進行了分析。其中，研究人員發現在人類中最早出現的原始版本的新冠病毒「A型」，雖然出現在武漢，但並沒有在武漢流行開來，而是在美國更為常見，而在武漢流行開來，其實是從原始版病毒變異而來的「B型」。

4月8日，澳洲悉尼空蕩蕩的唐人街「保持社交距離」的提示廣告格外醒目。（中新社）

這篇論文先是將一種與新冠病毒的同源性高達96.2%的蝙蝠冠狀病毒（即武漢病毒所的石正麗團隊發現的BatCovRaTG13病毒），設定為新冠病毒在動物中的「祖先」，然後以此為參考，把從「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）的數據庫中提取了160個世界各地的新冠病毒基因，按照進化的關系，分為了A、B、C三個類型。

其中，與蝙蝠身上的那種冠狀病毒最為接近的是A型新冠病毒，這也被研究人員認定為是在人類身上傳播的新冠病毒的「原始」類型。令研究人員意外的是，這種A型的新冠病毒，雖然出現在了武漢，並感染了5名武漢人，在4名廣東病例身上也有發現，但在武漢、中國乃至東亞地區被更多發現的，卻是這種A型新冠病毒的變異版，即B型新冠病毒。

而A型的病毒，則被更多地發現於美國和澳洲的病例中，其中早期的美國病例有在武漢居住旅行的歷史。

一名男孩佩戴口罩攜帶滑板走過紐約華爾街懸掛的美國國旗。（中新社）

最後一種C型的病毒，則是由在中國和東亞地區被廣泛發現的B型病毒變異而來。但研究人員表示，在他們研究的160個樣本中，沒有發現中國大陸地區出現C型病毒，這種病毒更多地出現在歐洲，在新加坡、香港和台灣也有發現。

換言之，從這篇研究來看，最原始的A型新冠病毒，雖然出現在武漢，但並沒有在當地流傳開，反倒是由A型變異而來的B型在武漢傳播了開來，而A型真正擴散開來的地方目前看來是美國和澳洲。流傳於歐洲的C型則是由在中國和東亞擴散開來的B型變異過去的。

研究有助於預判下一步疫情暴發地點

研究人員表示他們的發現可能有助於各國順著這些途徑去尋找那些尚未被記錄在案的傳染源，預判下一步的疫情暴發可能會來自哪裏，從而更好地對這些傳染源采取隔離措施，避免疫情的再度擴散。

長沙，醫務人員從窗口送來待檢樣本。（中新社）

不過，該研究是否說明病毒來自美國，而並非武漢？

英國劍橋大學的Peter Forster博士就此接受了《環球時報》的採訪。他表示，清楚病毒的來源目前是「燙手的山芋」。他表示，不論是哪篇論文，目前仍無法就病毒的來源地給出一個明確的答案。不過，他們研究中發現的證據顯示，新冠病毒可能來自東亞，病毒最初感染人類的時間則大致在2019年9月13日至2019年12月7日這個區間。

至於為何A型病毒並沒有在武漢和中國大範圍地出現，而是由A型變異來的B型，Peter Forster博士說，這可能是因為A型並不適應當地人的免疫系統，所以才變異成了B型，但也可能是因為當地更多的病例是由B型的感染者傳染出去的，即遺傳學上的「奠基者效應」（founder effect）。

而對於A型為何更多出現在美國和澳洲，他則認為這有可能是因為A型更適應那裏的人的免疫系統。但由於A型在武漢出現過，感染過一些武漢人，也感染過有武漢居住旅行史的美國人，他認為從現有證據來看美國的A型病毒有可能是從這個途徑過去的。