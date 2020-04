【新冠肺炎】從病毒源頭到數據造假　西方為何言必批中國？

中國駐比利時大使館網站4月10日消息稱,中方注意到比利時媒體關於「從中國採購的300萬FFP2口罩沒有達到相關標準」的報道,正在進一步了解核實。同一天中國海關總署亦宣布,即日起將對醫用口罩、醫用防護服、呼吸機等醫療物資實施出口商品檢驗,以加強醫療物資出口質量監管。

近期以來,隨着中國對外出口與從新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情防控醫療物資數據的增加,關於「曝光」中國生產口罩、防護服等醫療物資質量問題的現象增多。這其中有手續不合規私下交易中質量確實存在問題的情況,有全球地區間質量認證標準的差異因素,當然也不乏諸多有色眼鏡下的捕風捉影。

2020年1月22日,中國河北省邯鄲市,工人們在一家工廠裏製作防護口罩。(Reuters)

從疫情在中國爆發之初美國官員笑稱「美國勝利」,到媒體刊出「亞洲病夫」標題文章,再到美國總統特朗普(Donald Trump)以「中國病毒」諷刺中國為新冠肺炎疫情的始作俑者……乃至近日津津樂道於轉述中國出口醫療物資質量的各種「慘不忍睹」和「數據造假」,西方國家對於中國的批評從未中斷。

疫情初起時的旁觀與嘲諷

今年1月7日,中國專家檢測出武漢出現的「不明原因肺炎」病毒為新型冠狀病毒。兩天之後首宗死亡案例出現。1月23日,因為確定「人傳人」的病毒屬性,確診人數也開始顯增加,有「九省通衢」之稱的武漢即刻宣布「封城」。同一天,美國宣布暫停美國駐武漢總領事館運營,安排包機將外交官和美國公民從武漢接回美國。

1月30日,世界衛生組織宣布疫情為國際關注的公共衛生緊急事件(PHEIC)。即便如此,截至當時,這場即將禍及全球的疫情還被很多人認為其僅是中國一國、甚至武漢一城市之事。美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)就在當天對媒體表示,中國的疫情有助於工作機會回流美國,是「美國的勝利」。同一時間,在英國訪問的美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo),與英國外相會晤時形容「中國共產黨是當今時代的主要威脅」。

美國商務部長羅斯在中國肺炎疫情爆發初期就宣稱這是美國的勝利。(資料圖片/Reuters)

2月3日,《華爾街日報》專欄刊發一篇題為《中國是真正的亞洲病夫》(China Is the Real Sick Man of Asia)的文章。該文是美國哈德遜研究所的學者、巴德學院教授米德(Walter Russell Mead)就新冠病毒爆發對中國經濟的影響所發表的一篇評論。文章認為,中國政府在應對此次的疫情中存在失誤,且相比病毒,中國的金融市場可能比其野生物市場更危險。

其實不僅是米德,當時外界關於中國經濟增受到怎樣的打擊議論紛紛。話題也不止於此,從部分中國民眾的食用野生動物惡習,到湖北地方政府官員的怠政無能,是否因為地方政府甚至中央政府的瞞報才導致疫情爆發,乃至疫情是否會動搖中共的執政根基等批判、猜測、懷疑甚至嘲諷紛擾不絕。

紐約時報報道中國和意大利封城時的兩種截然不同的語氣截圖。(Twritter@紐約時報)

同是封城抗「疫」 不同的評價結果

矛盾的是,西方輿論一邊批評中國政府在疫情開始時,反應不夠迅速導致確診人數增多,一邊又對中國的疫情防控措施表示批判。為了切斷病毒傳播,中國從武漢開始多地「封城」,這招致西方媒體猛烈批判——原因很簡單,中國通過國家機器管控民眾的自由流動,即便攸關生死,在西方看來也「嚴重違反了人權」。

《紐約時報》就曾有文章《專家稱武漢「封城」規模史無前例》稱,「封閉城市幾乎肯定會導致侵犯人權,而且在美國顯然是違反憲法的。」在該報後來夾雜着很多主觀評論的報道中,多次以多種方式從多種角度指示對「人權」的侵犯,引用「武漢的女權主義者郭晶(音)」的話稱,「她和其他志願者已經接到了許多居民尋求幫助的報告,說她們在家中受到家人的身體虐待。」

不過到了3月,當疫情在歐洲也開始猛烈爆發,西方國家不得不紛紛宣布封城甚至鎖國。尷尬的現象開始出現:當地時間3月8日,《紐約時報》官方推特連發兩條推文,一條批評中國對疫情的防控稱,「為了抗擊冠狀病毒,中國將近6,000萬人置於封鎖之下,並對數億人實施了嚴格的檢疫和旅行限制。這場行動給人們的生計和自由帶來了沉重的代價。」大約10分鐘之後,又發一條報道意大利對疫情的防控稱,「意大利正在封鎖米蘭、威尼斯及其北部大部分地區,為遏制歐洲最嚴重的冠狀病毒爆發而甘冒經濟風險。」

同一間媒體,同是報道因為疫情而封城,對中國和意大利措辭的截然相反,讓一些西方媒體尤其是美國媒體的雙重標準立場,以尷尬的形式暴露出來。

美媒記者拍攝的照片顯示,特朗普演講稿中的「新冠病毒」(Corona Virus)一詞中的「Corona」被改為了「中國」(Chinese)。(Twitter@Jabin Botsford截圖)

外援稱霸全球論與病毒源頭口水戰

新冠肺炎疫情轉向歐美國家的同時,中國的本土疫情得到有效控制,且開始有餘力對別的國家派遣醫療隊或者援助醫療物資。3月26日的中國國務院新聞辦公室新聞發佈會上,中國外交部的官員稱,截至當時,中國已對83個國家以及世衛組織、非盟等國際組織提供緊急援助,包括檢測試劑、口罩等醫療物資。

但是中國的國際救援行為收穫的並非全都是感謝,猜忌與指責同時橫生。這種基於人道主義的行為,在另一些西方政客口中變成某種動機不純的行動,甚至還有歐美政要和觀察家認為這是某種「贖罪」。《紐約時報》在3月23日的一篇署名評論裏特別指出,白宮貿易委員會主席納瓦羅(Peter Navarro)雖歡迎中國口罩,但他一直竭力警告,中國正在把向美方提供防疫物資一事「變成宣傳材料」,以此提升自己的在國內外的形象。蓬佩奧也在3月中旬的一次採訪中特意暗示中國在援助之前可能「有責任」。

3月30日的中國外交部記者會上,有記者提及有歐洲官員認為中國利用向他國提供抗疫援助來操控民意,並稱這是「中國式政治宣傳」。事實上,更多西方媒體對於中國的援助已經呈現出了敵意的判斷。《華盛頓郵報》、《彭博商業周刊》、法國《世界報》(Le Monde)、德國《圖片報》(Bild)等媒體還據此認為北京正試圖操縱全球局勢,「以不公平地對未來的產業進行更多的控制」、「恐將瓦解美歐關係」。

與這種敵意同時出現的,是中美之間一度激烈的「病毒源頭」口水戰。其實,即便美國總統特朗普曾經帶頭稱呼新冠病毒為「中國病毒」,迄今病毒的源頭在哪裏仍無一個科學的定論。中美雙方在官方層面鬥得不可開交時,兩國民間層面的口水戰也沒有斷過。中國首都醫科大學校長饒毅就率先表示,「如新冠病毒是中國病毒,艾滋病毒就是美國性病毒、梅毒是美國螺旋體、西班牙流感是美國流感」。此類比在中國民間輿論場被爭相轉發。直到3月26日G20領導人特別峰會發出全球合作的呼籲。

世界多國近期向中國購買大量的抗疫物資。圖為3月28日,在濟南遙牆國際機場,工作人員將山東省赴英國聯合工作組攜帶的援助物資裝機。(新華社)

醫療物資質量爭議與數據造假論

中美之間的病毒源頭口水戰似乎因為G20領導人特別峰會告一段落,但是西方與中國之間的輿論爭議並未停止,只是以另外一種形式出現。

當隨着疫情的有效控制以及大面積復工復產,中國對外出口口罩、防護服以及呼吸機等和疫情有關的醫療物資開始增多。4月8日,在中國國務院聯防聯控機制新聞發佈會上,相關官員稱,中國口罩、防護服、隔離眼罩/面罩、測温儀等醫療物資產能產量大幅增長。

但是因為諸多標準的不匹配以及其他種種原因,對中國出口醫療物資質量的批評和嘲諷聲音又開始出現。3月28日荷蘭衛生部發表聲明指,3月21日收到130萬個標明「KN95」等級的中國製口罩,不能緊貼臉部及過濾病毒功能不合格。同時,媒體報道稱,西班牙、捷克等向中國採購的快速檢測試劑盒也爆出準確率達不到要求的問題。

芬蘭衛生與社會事務部長7日發布照片,指從中國購買的口罩到貨。(Twitter截圖)

更早之前,中國電商巨頭阿里巴巴國際站發出公告,暫停向加拿大銷售疫情相關醫療防護用品、檢測儀器和消毒產品。根據公告顯示,原因是應當地法律法規和監管機構的要求。相關人士表示,實情是阿里巴巴在向加拿大捐贈口罩時,加拿大稱其捐贈的口罩不符合標準。事實上,在中方剛剛開始抗擊疫情的階段,中國也收到一些其他國家援助物資當中存在不合格產品的現象。不過,如今這些技術性問題經由發酵已經成為輿論質疑中國的政治話題。

甚至隨着歐美等發達國家新冠肺炎確證病例以及死亡人數的快速增加且遠超中國,比如截至4月11日,美國已經確認超過50萬人,而最早爆發疫情的中國確認總人數卻只有8,300多人,每天增速停留在兩位數,且多為輸入性病例。關於中國疫情數據造假的說法再次喧囂塵上。特朗普4月1日表示:「我們沒收到任何情報表明中國瞞報疫情數據,「我們真的不知道,不管他們怎麼報數據,我們怎麼會知道他們瞞報還是實報了。」

彭博社4月1日援引未公開姓名的美國情報官員的話稱,中國政府故意少報了該國新冠肺炎病例和死亡總數。其中兩名官員聲稱,這些數據完全是虛假的。不過迄今為止,這份報告書的具體內容並未對外公開。即便出現在諸多媒體上的分析文章,大部分的理據已不外乎認為美歐等地的死亡率如此之高,中國「絕不可能死如此之少」。

轉變的出現

其實,在許多西方媒體指責中國疫情數據不透明甚至造假的同時,已經開始有聲音對西方防控疫情不力和數據隱瞞有所不滿。著名醫學雜誌《刺針》(Lancet)主編Richard Horton在BBC節目上明確指出,「中國傳遞的信息非常清晰,可是我們浪費了整個2月份,這簡直就是一場國家醜聞。」

BBC駐中國記者麥迪文(Stephen McDonell)近日在社交媒體上講及中國數據時就指出,不論中國數據有多少是「真」,但可以肯定的是中國疫情受控無可爭議。他指4月7日中國內地0死亡案告,但官方沒有大肆宣稱,反映官方自己清楚「0報告」並不代表什麼。他又說,不管相信還是不相信,中國疫情的趨勢正向好方向發展。

事實上,對於大多數旁觀者來說,這場疫情讓他們注意到了越來越多的國際秩序變化:中國在國際舞台上比以前更加強烈的「表現欲」和曾經的世界領導者美國開始戰略收縮,不斷 「推卸」其曾經所扮演的國際角色。

最終,對於中國「數據造假論」及疫情受控的各種質疑,如果一些西方政客和媒體堅持偏見和意識形態去理解,那總會認為中國的一切都是假的。但是事實本身並不會因此改變。事實是,中國全國絕大地方已經回覆生產,宣布復課的地方也越來越多,作為中國疫情重災區(也是發源地)的湖北省以及其省會——「災區中的災區」武漢市也已經先後解封了,中國民眾恢復有限度生活。若然連這麼簡單的事實也看不到,西方又怎麼能客觀看待今天的中國?