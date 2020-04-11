鮑毓明性侵養女案｜內地日均12宗猥褻兒童案　網民熱議化學閹割

山東煙台上市公司傑瑞集團原副總裁、中興通訊前獨立董事鮑毓明涉性侵養女案件曝光後，引起內地輿論沸騰，當地警方稱仍在全面調查事件。 與此同時，內地網民也開始討論如何處罰和震懾性侵兒童的犯罪行為，其中「化學閹割」成為熱議話題。

根據內地最高法院的數據，去年1月至11月，全國法院一審共審結猥褻兒童罪的案件4159宗，即當年平均每日有12宗。自2015年至2018年11月，全國法院共審結猥褻兒童罪案件11519宗，這四年間平均每天也有8宗。

據悉，內地刑法第236條的規定，以暴力、脅迫或者其他手段強姦婦女的，處3年以上10年以下有期徒刑。姦淫不滿14周歲的幼女的，以強姦論，從重處罰，最高可判處死刑。

《央視網》在微博上介紹各國如何懲罰性侵兒童罪犯。（微博）

內地性侵兒童的事件頻發，再加上山東高管性侵養女案近日成為輿論焦點，官媒《央視網》在微博上貼文介紹「各國如何懲罰性侵兒童罪犯」話題，包括終身監禁、化學閹割和電子腳環，其中又以「化學閹割」最受網民關注。

甚麼是化學閹割？ 化學閹割（Chemical Castration）是指利用藥物抑制男性荷爾蒙，令性罪犯失去性衝動和勃起能力，從而降低再犯的機會。與移除切除睪丸或卵巢的手術閹割不同，由於藥物影響只是暫時性，因此不會令犯人失去生育能力。目前執行化學閹割的國家有美國、法國、德國、波蘭、韓國、印尼等。

由於「化學閹割」的藥物影響只是暫時性，因此不會令犯人失去生育能力。（影片截圖）

而據內地醫學網站《丁香園》介紹，針對未成年人性犯罪，去年6月10日美國阿拉巴馬州簽署的一項草案：規定性侵 13 歲以下未成年人的 21 歲以上罪犯，在距假釋期至少一月前，自費進行「化學閹割」，即使用藥物抑制性欲（能力）。否則，該犯將繼續留監。

化學閹割也有臨床證據支持。1941 年，醫學科學家哈金斯首發研究成果，論證抗雄激素對前列腺癌的治療功效；1987 年，性學家約翰．曼尼（John William Money）撰文稱，早於1966年，醋酸甲羥孕酮被其應用於「戀童」欲的消解。

此外，各國的研究數據顯示，性犯罪者（尤其兒童性犯罪者）的重犯率普遍偏高。因此化學閹割可以起到防範作用。《丁香園》引用美國司法部的研究指出，性犯罪者經化學閹割，在被釋放後3年內，重犯率可從60%下降到15%～20%。另據瑞典、冰島、丹麥、挪威等北歐四國數據，化學閹割促使當地相關案發率，由40%減少到5%。

化學閹割被部分國家採用來處遇性侵犯，以降低性衝動的方式，試圖達到降低性犯罪再犯的效果，但有一些關於人權方面和可能的副作用上的爭議。（資料圖片/新華社）

但化學閹割的手段也引起不少爭議，特別是來自人權組織的質疑。歐洲理事會反酷刑委員會（CPT）就曾強烈抨擊化學閹割，質疑捷克的化學（包括物理）閹割數據「不準確」，批評德國的化學閹割本質是對罪犯的「羞辱」。

赫爾辛基人權基金會（HFHR）也曾指責波蘭的化學閹割法規，或任何所謂的「強行治療」均「從不具備合理的必要性」。上述美國阿拉巴馬州的相關草案，也被多次質疑違背美國憲法第八修正案（禁止施於殘酷且不尋常的懲罰）。

另一方面，也有很多人擔心化學閹割可能造成的「逆反」。2016 年，在總統佐科維多多的力推下，印尼通過立法，允許對戀童性犯罪者實施化學閹割。當時印尼醫生協會明確反對，指侵犯人權的化學閹割無法治癒「戀童癖」，反而會引發罪犯對執行醫生或社會的報復。

而在內地，北師大刑事法律科學研究院副教授趙軍也認同，化學閹割「只能部分解決性犯罪的生理動因」，但性犯罪成因複雜，生理、心理、情景、社會等均有影響。單從生理因素著眼的預防措施，不太可能起到理想的預防效果。極端情況下，過於嚴厲的、超出人道範疇的懲罰性規制措施，甚至可能導致更為極端的暴力犯罪。

除了化學閹割外，為了防範犯罪者重犯，部分國家要求性犯罪者佩戴電子腳銬，佩戴者靠近學校就會自動報警。（影片截圖）

對此，內地網民也有不同意見：