傳日本政府將撥款22億美元助企業撤出中國　美官員、議員響應

因應新型冠狀病毒肺炎對日本經濟影響嚴重,日本內閣會議7日通過史上最大規模經濟刺激計劃,總額達108萬億日元(約7.8萬億港元,相當於1萬億美元),其中包括中小企補助、對家庭發放「生活援助補貼」等。 據《彭博社》報道,日本政府將從該經濟刺激方案中撥出總額達2435億日元、相當於22億美元的款項,協助日本制造商將生產線撤出中國或轉移至其它國家,以恢復中斷的供應鏈。

新型冠狀病毒肺炎對日本經濟影響嚴重,市面冷清,交通乘客稀少。(中新社)

《彭博社》報道引述日方公布的細節指出,該項計劃名為「供應鏈對策國內投資促進事業」,屬於「建構強韌經濟結構」的一部分。為減緩疫情對經濟造成的嚴重影響,日本追加的預算包括2200億日元(約156億港元)資助企業將生產線撤回日本,以及235億日元(約16.5億港元)協助企業將生產轉移到其它國家。通過確保產品的平穩供應,減少供應鏈分散的風險,目標是建立穩健的經濟結構。

中國是日本最大貿易夥伴。但自新冠肺炎爆發後,中國經濟面臨嚴峻考驗,一些在華的外國製造商也受到衝擊。報道指,自今年2月以來,日本自中國進口的的規模下滑近一半,導致日本製造商無法取得必要零件。日本政府的未來投資委員會上月(3月)曾討論將高附加價值的產品生產遷移回日本,其它產品則分散至東南亞生產。

美國白宮經濟顧問庫德洛。(資料圖片)

庫德洛:有意助美企撤出中國

因應日本的計劃,美國有官員、議員響應。在消息傳出後,白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)也提出「將美國企業撤出中國,返回美國或是到東南亞國家」的想法,美國政府可以替美國企業支付100%的搬遷費用,包括廠房、設備、IP、結構、翻新等。

庫德洛表示,要求美國企業回流並不包括在目前優先的待辦事項中,「我不想現在就針對中國,可以在一段時間內逐步處理。」不過100%支付美國企業的搬遷費用,會是一個讓美國企業回流的好辦法。

此外,美國密蘇里州共和黨參議員Josh Hawley 4月9號在Twitter上分享有關日本政府這個舉措的報道,並寫道:「美國應該做同樣的事。」(USA should do the same.)

趙立堅指,中國抗擊疫情取得重要進展,推動經濟社會發展儘早恢復正常。(中新社)

中國外交部:望各國共同維護全球供應鏈穩定

中國外交部發言人趙立堅在上周三(8日)的例行記者會上,被問到對日本政府有關措施的看法。他表示,新冠肺炎疫情目前在全球多點暴發,對世界經濟產生了深遠影響。當前,中國抗擊疫情取得重要進展,推動經濟社會發展儘早恢復正常。

他又指,中方希望世界各國也能採取相應措施,盡量減少疫情帶給世界經濟和全球供應鏈的影響,共同維護全球供應鏈的穩定,推動世界經濟重回正常發展的軌道。