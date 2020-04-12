傳日本政府將撥款22億美元助企業撤出中國　美官員、議員響應

因應新型冠狀病毒肺炎對日本經濟影響嚴重，日本內閣會議7日通過史上最大規模經濟刺激計劃，總額達108萬億日元（約7.8萬億港元，相當於1萬億美元），其中包括中小企補助、對家庭發放「生活援助補貼」等。 據《彭博社》報道，日本政府將從該經濟刺激方案中撥出總額達2435億日元、相當於22億美元的款項，協助日本制造商將生產線撤出中國或轉移至其它國家，以恢復中斷的供應鏈。

新型冠狀病毒肺炎對日本經濟影響嚴重，市面冷清，交通乘客稀少。（中新社）

《彭博社》報道引述日方公布的細節指出，該項計劃名為「供應鏈對策國內投資促進事業」，屬於「建構強韌經濟結構」的一部分。為減緩疫情對經濟造成的嚴重影響，日本追加的預算包括2200億日元（約156億港元）資助企業將生產線撤回日本，以及235億日元（約16.5億港元）協助企業將生產轉移到其它國家。通過確保產品的平穩供應，減少供應鏈分散的風險，目標是建立穩健的經濟結構。

中國是日本最大貿易夥伴。但自新冠肺炎爆發後，中國經濟面臨嚴峻考驗，一些在華的外國製造商也受到衝擊。報道指，自今年2月以來，日本自中國進口的的規模下滑近一半，導致日本製造商無法取得必要零件。日本政府的未來投資委員會上月（3月）曾討論將高附加價值的產品生產遷移回日本，其它產品則分散至東南亞生產。

美國白宮經濟顧問庫德洛。（資料圖片）

庫德洛：有意助美企撤出中國

因應日本的計劃，美國有官員、議員響應。在消息傳出後，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也提出「將美國企業撤出中國，返回美國或是到東南亞國家」的想法，美國政府可以替美國企業支付100%的搬遷費用，包括廠房、設備、IP、結構、翻新等。

庫德洛表示，要求美國企業回流並不包括在目前優先的待辦事項中，「我不想現在就針對中國，可以在一段時間內逐步處理。」不過100%支付美國企業的搬遷費用，會是一個讓美國企業回流的好辦法。

此外，美國密蘇里州共和黨參議員Josh Hawley 4月9號在Twitter上分享有關日本政府這個舉措的報道，並寫道：「美國應該做同樣的事。」（USA should do the same.）

趙立堅指，中國抗擊疫情取得重要進展，推動經濟社會發展儘早恢復正常。（中新社）

中國外交部：望各國共同維護全球供應鏈穩定

中國外交部發言人趙立堅在上周三（8日）的例行記者會上，被問到對日本政府有關措施的看法。他表示，新冠肺炎疫情目前在全球多點暴發，對世界經濟產生了深遠影響。當前，中國抗擊疫情取得重要進展，推動經濟社會發展儘早恢復正常。

他又指，中方希望世界各國也能採取相應措施，盡量減少疫情帶給世界經濟和全球供應鏈的影響，共同維護全球供應鏈的穩定，推動世界經濟重回正常發展的軌道。