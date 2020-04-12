【新冠肺炎】湖北首次公開荊州松滋市委書記黃祥龍曾染疫

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，湖北省委組織上周五（10日）擬提拔四名在疫情期間表現優秀幹部，其中一名為荊州松滋市委副書記、市長伍昌軍。在推薦他的文案中，官方首次公開松滋市委書記黃祥龍曾感染新冠肺炎。

湖北官方首次公開松滋市委書記黃祥龍曾感染新冠肺炎。（網絡圖片）

據內媒《紅星新聞》報道，湖北省委組織部10日報請省委研究同意，擬提拔重用四名在疫情防控工作中表現優秀、群眾公認的幹部。其中提到松滋市委副書記、市長伍昌軍擬任縣（市、區）委書記，稱他在市委書記感染新冠肺炎治療期間，堅持統籌謀劃，靠前指揮。

報道指，54歲的黃祥龍於2018年9月任湖北省松滋市委書記。經梳理，在疫情防控關鍵時期，黃祥龍沒有公開出席公務活動的報道。據松滋市政府官網消息，在疫情之初，黃祥龍出席了1月20日松滋市召開「不忘初心、牢記使命」主題教育總結大會，並在會上發言。

在隨後的1月底，有內媒報道黃祥龍疑似感染新冠肺炎，在醫院救治。此後一段時間，未有報道顯示他有出席公開活動。而自3月15日起，黃祥龍開始出現在活動報道中，並於近期頻頻出席公開活動，顯示他已經康復了。

松滋市是隸屬荊州市的縣級市，在本次疫情期間，累計確診病例140人，治癒出院136人，較早實現確診病例和疑似病例「雙清零」，防控工作成效排在荊州市前列。

（《紅星新聞》）