新冠肺炎｜廣州：非洲國家共4553人在穗　對外籍人員參照國民待遇

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，廣州市近日報告多宗來自尼日利亞的輸入病例及關聯病例。由於廣州越秀區礦泉街作為非洲裔人士的聚居地，引發網上一度有謠傳消息稱，越秀區有多達30萬名非洲裔人士，引發疫情爆發，因此實行「封村」。 廣州市市長溫國輝12日（周日）公開非洲國家在穗人數資料，表示據4月10日（上周五）統計，廣州在住外國人共30768人，其中非洲國家人員4553人；又指廣州對入境外籍人員參照國民待遇，廣州採取同等防控措施。

廣州多名感染新冠肺炎的尼日利亞籍人士曾去過越秀區礦泉街一家餐廳。（網上圖片）

溫國輝表示，在住外國人常態數據方面，截至2019年12月25日，廣州在住外國人共86475人。其中，人數最多的5個國家分別為：韓國8048人；日本6128人；印度5776人；美國5268人；俄羅斯3458人。而非洲國家人員共13652人。

疫情期間最新數據方面，據4月10日統計，廣州在住外國人共30768人。受疫情影響，還有5萬多外國人沒有返穗。其中，人數最多的5個國家分別為韓國4600人；日本2987人；美國2724人；加拿大1832人；俄羅斯1422人。非洲國家人員共4553人。

溫國輝指，廣州實現高風險國家、高風險航班人員排查全覆蓋。從4月5日開始，廣州重點面向高風險國家和航班的排查管理，進一步提供健康服務。累計排查高風險國家在穗人員4600多人及其關聯人員，全面實施健康管理和核酸檢測，高風險國家在穗人員全部納入管理。

溫國輝又指，廣州對入境外籍人員參照國民待遇，廣州採取同等防控措施。適時評估風險等級。加強高校外籍人員健康保護。推動高校加強對留學生等在校外籍人員的健康管理服務。廣州公布了11個區的11個檢測點，鼓勵引導在穗外國人進行檢測。

19宗非洲籍境外輸入病例

溫國輝稱，截至4月11日24時，全市累計報告確診病例479例。其中，本土病例347例，境外輸入病例119例，境外輸入關聯病例13例。在119例境外輸入病例中，中國籍94例，外國籍25例。輸入來源國主要為：英國30例，美國19例，菲律賓13例，尼日利亞9例，法國7例。外國籍境外輸入病例中，法國籍、巴西籍、英國籍、澳洲籍、敘利亞籍、俄羅斯籍各1例，非洲籍19例，佔76%。其中，尼日利亞9例，安哥拉3例，剛果（金）、尼日爾各2例，埃塞俄比亞、布基納法索、馬達加斯加各1例。

網傳3名在廣州的尼日利亞人被防疫部門從酒店公寓強行帶走隔離、收繳護照，尼國總領事到場交涉，雙方一度爭持：

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據早前報道，近日有消息指，3名在廣州的尼日利亞人被防疫部門從酒店公寓強行帶走隔離，護照也被收繳。尼日利亞駐廣州總領事聞訊趕到，並從防疫人員手中奪下3本護照，還給自己的國民。雙方一度爭持。尼日利亞衆議院議長Gbajabiamila就事件召見中國駐尼日利亞大使周平劍，要求對方向北京通報並了解情況，再向其回覆結果。除了尼日利亞，非盟和非洲其他國家亦就同類事件向中國提出關切。

（《廣州日報》）