財新記者手記揭武漢中南醫院多次上報病例　卻被批政治覺悟不高

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，疑似內媒《財新周刊》記者蕭輝撰寫的採訪手記近日在內地網絡流傳，內容透露武漢中南醫院在封城前，不斷向武漢市衛健委報告疑似病例，但多次被批「政治覺悟性不高」。官方甚至要求該院在接待世界衛生組織專家時「注意政治影響和說話方式」。

近日，一份疑似內媒《財新周刊》記者蕭輝撰寫的採訪手記在網絡流傳。（影片截圖）

明天（13日）出版的最新一期《財新周刊》刊發了一篇題為「武漢疫情中的中南醫院：他們打滿全場」的報道，由蕭輝等人撰寫。近日在網絡流傳蕭輝撰寫的採訪手記曾在微博及微信流傳，目前已被刪除，但部份境外中文網站均有轉載及保留此文件。手記記載了不少《財新周刊》未刊發的內容。

這份手記指，武漢大學中南醫院在1月3日就啟動戰時動員，按照沙士時最高防護級別建立發熱門診、隔離病房。手記指出，中南醫院院長王行環曾在2003年在廣州協助對抗沙士。他在今年1月10日對疫情感到「事態嚴重」後便不斷提醒官員，並將他保存的沙士大事記發給多名省市領導，「遺憾的是，事情最終還是朝著他預想的最壞的方向發展」。

手記披露，武漢中南醫院院長王行環在今年1月10日對疫情感到「事態嚴重」後便不斷提醒官員，並將他保存的沙士大事記發給多名省市領導。（網絡圖片）

手記披露，中南醫院在武漢宣布封城前不停向武漢市衛生健康委員會上報疑似病例，但多次被批評「政治覺悟不高」。手記又指，世界衛生組織安排在1月20日考察中南醫院。武漢市衛健委領導在前一天前往院內安排接待世界衛生組織專家時，便要求院方「注意政治影響和說話方式」。但王行環卻拒絕，並稱「我一定會實話實說」。

手記指出，王行環當晚再度接到湖北省官員的電話，要求他注意政治影響，但被他反駁說「只站在部門利益考慮，而不考慮人民的利益，才是不講政治」。

王行環受採訪時又表示，「作為一個學者專家，就是應該講真話。大不了，我這個院長不當了。我還是泌尿外科的一把刀」。

（綜合報道）