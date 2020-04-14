近思錄：百歲遺孀辭世，高崗成既往

隨着中共前高級領導人高崗的百歲遺孀李力群在4月6日離開人世，那場半個多世紀前的反黨案恐怕也將再無人提起。

中共建政之初，高崗等地方實力派進京，並深度捲入到當時的中央權力分配中。1954年2月，時任中國政務院總理周恩來在一次黨內會議上痛陳已經奉調入京的「東北王」高崗十大罪狀：一是散佈槍桿子上出黨、紅區白區論；二是進行宗派活動，反對中央領導同志；三是造謠挑撥，製造黨內不和；四是實行派別性的幹部政策，尤其是對幹部私自許願封官；五是把自己領導的地區看作個人資本和獨立王國；六是假借中央名義，破壞中央威信；七是剽竊別人文稿，抬高自己，矇蔽中央；八是在中蘇關係上，撥弄是非，不利中蘇團結；九是進行奪取黨和國家權力的陰謀活動；十是私生活腐化。

高崗全家福。（網絡圖片）

由此，當年西北革命根據地的元老在中共建政初期的政治鬥爭中敗下陣來，1954年8月高崗在兩次嘗試自殺後最後服食安眠藥自殺身亡，此後高崗不僅被定性為「高（崗）饒（漱石）反黨集團」首腦，開除黨籍，而且牽連一大批同僚、部下失勢。

這場變故對當時的李力群影響很大。儘管李力群聲稱自己與高崗的婚姻是中共黨組織「強配」的，而高崗本人的好色又是極其出名的，但是高崗逝世後李力群一直四處尋找機會為高崗平反，尤其是在文化大革命結束以後更是反覆上書中共最高層申訴，但是高崗和饒漱石一樣一直掛着反黨罪名至今未得到公開平反。

2011年中國大陸出版了由戴茂林、趙曉光撰寫的《高崗傳》，這是內地出版的第一部高崗個人傳記，表明高崗案已經不再是秘不告人的黨內機密。在這本書中人們看到的是隱藏在所謂的政治鬥爭背後一個完全沒有制度約束的個人悲劇。

高崗和李力群合影。（網絡圖片）

李力群去世後，其幼子高燕生在個人口述中披露，「父親沉冤多年，母親如巨石壓頂。她不惜四處奔走呼號，多次上書各屆中央領要求重新調查父親的冤案。胡耀邦同志曾安慰母親說：高崗不反毛主席和共產黨，屬於黨內問題。胡錦濤和曾慶紅對於母親的上訪來信都做過重要批示，同時安排中組織部原常務副部長李鐵林前來慰問和了解情況。直至2004年中旬，中組部副部長趙洪祝和中紀委副書記張惠新代表中央前來看望母親時特意說道：高崗同志的問題中央很重視，查閲歷史檔案五百多份，他為黨和國家做了大量工作，對西北、東北根據地創建和抗美援朝做了很多貢獻。母親聽罷老淚縱橫，但是臉上卻露出了欣慰的笑容。她為父親多年的沉冤總算爭回了一點名份。」

事實上，儘管高崗永遠活在中共黨史的另冊，可能無平反的可能，但是高崗遺孀和子女數年後擺脱了高崗案的陰影，恢復了正常活動，仍然作為紅色家族的成員公開露面。根據中國前國家主席楊尚昆的回憶，當年毛澤東對高崗之死頗多惋惜，如果高崗不是自殺可能會有另一番平穩的人生際遇，當然也有可能掀起更大的風浪。