【今年首虎】福建常務副省長張志南落馬　曾前往泉州酒店坍塌現場

內地在疫情防控期間，「打虎」不停歇。據中央紀委國家監委網站4月12日（周日）通報，福建省委常委、常務副省長張志南被查，這是中共2020年落馬首虎。通報指張志南涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。 內媒報道指，3月7日晚，福建泉州市鯉城區南環路欣佳酒店發生樓體坍塌事故，張志南等有關部門負責人當時一起查看了救援情況和部分搜救作業點。

福建省委常委、常務副省長張志南被查。（網絡圖片）

近日中共人事異動頻頻，相比日前幾例人事變動，張志南的落馬則較為受矚。根據履歷來看，張志南出生於1960年10月，他不僅是福建龍巖人，仕途也一直在福建。1981年張志南從福建龍巖市委一個科員起步，先後任職福建上杭縣委書記、共青團福建省委書記、福建省政府副秘書長，至2008年晉升福建副省長，踏入副部級行列。到2011年再升「半格」，張志南官至福建省委常委，兩年後兼任常務副省長一職，並負責發展改革與重點建設、工業與信息、國資、環境保護、交通、海洋與漁業、統計、金融、省政府發展研究等工作。一直到此次被查之前，張志南已在副部級崗位上原地踏步12年。

張志南最後一次現身公開活動是在4月11日，當日，他還以福建省委常委、常務副省長的身份出席了福建省一個關於4月份重大投資項目月度協調的視頻會議。他還在會上稱要貫徹中共高層對疫情防控與經濟社會發展的指示精神，落實黨中央和國務院部署，增強穩投資的緊迫感、責任感。此前的4月1日他也到廈門查看廈門軌道交通3號線廈門本島至翔安過海通道項目疫情防控、復工復產和安全隱患排查情況。

張志南也是作家，著有長篇小說《農民知己鄧子恢》等。（網絡圖片）

據《北京青年報》旗下公眾號「政知見」報道，張志南還是作家，筆名藍智，2005年他加入中國作家協會。他著有長篇小說《農民知己鄧子恢》（合作），隨筆集《那路那人》、《就戀這把土》、《熱情與理性》等。

曾前往泉州酒店坍塌事故現場

報道又指，3月7日晚，福建泉州市鯉城區南環路欣佳酒店發生樓體坍塌事故。新冠肺炎疫情發生後，欣佳酒店被作為集中醫學觀察點，用以對來自重點疫區或有相關旅居史的人員，進行集中醫學觀察。3月8日凌晨2點，由國務院安委辦副主任付建華會同住建部副部長易軍率領的應急部與住建部聯合工作組到達坍塌現場後，與張志南等有關部門負責人一起查看了救援情況和部分搜救作業點。

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3月10日下午，張志南還先後到福建​​醫科大學附屬第二醫院和泉州市第一醫院慰問受傷人員。

（綜合報道）