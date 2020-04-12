新冠肺炎｜中國大使向尼日利亞鞠躬道歉？　使館：當時在看影片

早前有消息指，3名在廣州的尼日利亞人被防疫部門從酒店公寓強行帶走隔離，護照也被收繳。尼日利亞駐廣州總領事聞訊趕到，並從防疫人員手中奪下3本護照，還給自己的國民。雙方一度爭持。 尼日利亞衆議院議長巴賈比亞米拉（Femi Gbajabiamila）於10日（上周五）就事件召見中國駐尼日利亞大使周平劍，要求對方向北京通報並了解情況，再向其回覆結果。 其中周平劍俯身看桌上手機影片的動作被誤傳為「鞠躬道歉」，中國駐尼日利亞使館官方微信12日（周日）就此澄清稱，疫情期間為保持社交距離，對方將播放影片的手機平放在茶几上，對此次會見場景的其他解讀均不符合事實。

尼日利亞衆議院議長巴賈比亞米拉（Femi Gbajabiamila）（右）就事件召見中國駐尼日利亞大使周平劍（左二）。（Twitter）

中國駐尼日利亞使館官方微信發布的聲明表示，當日周平劍大使應約會見尼日利亞眾議長巴賈比亞米拉時，觀看對方提供的所謂「尼公民在中國廣州遭不當對待」手機影片並即明確指出，影片裏中方防疫人員行為正當，並無不妥。

聲明又表示，中國政府對所有外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性做法，對歧視性言行更是零容忍。疫情防控需要中國公民和外國在華人員的共同理解、支持與配合，在華外國人應嚴格遵守當地防疫規定。中尼關係友好，使館願就此同尼方保持溝通。疫情期間為保持社交距離，對方將播放影片的手機平放在茶几上，對此次會見場景的其他解讀均不符合事實。

Mr Speaker reads the riot act to the Chinese ambassador: We will not tolerate maltreatment of Nigerians in China!!! pic.twitter.com/gblIVVynNz — Oloye Akin Alabi (@akinalabi) April 10, 2020

據早前報道，巴賈比亞米拉召見周平劍，表達對尼日利亞國民在廣州被收繳護照的不滿，又稱不能夠容忍這樣的事。周平劍稱自己在尼日利亞，不了解情況。巴賈比亞米拉則當場讓周平劍看廣州三元里要求強行隔離三名尼日利亞人的影片，並要求周平劍13日（周一）向北京通報，並在14日（周二）回覆通報結果。

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除了尼日利亞，非盟和非洲其他國家亦就同類事件向中國提出關切。非盟主席馬哈馬特（Faki Mahamat）11日表示，已召見中國駐非盟使團團長劉豫錫大使，表達「嚴重關切」。

加納也已經就此召見中國大使要求解釋。肯亞外交部也聲明稱，「廣州市出現針對外國人的不負責任現象，尤其是很多廣州業主，針對非洲裔公民」。聲明還指出，肯亞政府已經收到中國駐內羅畢大使館的回覆，中方稱「將會立刻採取行動，保證非洲公民的合法權益」。

（綜合報道）