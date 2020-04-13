新冠肺炎｜中國被指隱瞞疫情　華春瑩連發Tweet：中國公開透明

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，美國政客多次指責中國刻意隱瞞和造假新冠肺炎疫情信息。 中國外交部發言人華春瑩4月12日（周日）在Twitter連發多條推文，介紹中國的抗疫舉措，指中國最先報告疫情，以及公開、透明且負責任地做出回應。

華春瑩指，新冠病毒對人類來說是一種未知病毒。中國最先報告疫情，公開、透明且負責任地做出回應，並在大約兩個月內控制了局勢。（資料圖片）

華春瑩首先寫道，新冠病毒對人類來說是一種未知病毒。中國最先報告疫情，公開、透明且負責任地做出回應，並在大約兩個月內控制了局勢。

接著，華春瑩介紹了美國應對疫情的時間線，「1月初，美方被正式通報（疫情信息）；1月底，美國專家來華；1月25日，美國駐武漢總領事館關閉。2月2日，美國關閉了與中國的邊境（意指全面禁止過去14天到訪過中國的外國人入境美國）。不幸的是，兩個月過去了，美國感染（新冠病毒）和死亡的人數最多。」

華春瑩最後寫道，「有著14億人口和960萬平方公里土地的中國已經控制了疫情。美國加油，要堅強！」

在此之前，華春瑩還在Twitter上提到了中方為美國抗疫提供了援助，「生命第一，沒有任何事比生命更重要。中國為美國提供了必要物資，以幫助美國醫務工作者獲得更好的保護，從危險中拯救更多美國人的生命。」

據美國約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月13日上午7時25分，全美確診個案新增28,917個，增至555,313個，死亡個案達22,020個，新增1,557個。根據該校發布的即時統計數據顯示，截至上午6時25分，紐約州累計病例189,020個，已超前西班牙、意大利、法國及德國。

（綜合報道）