新冠肺炎｜外交部：美挑撥中非關係不可能得逞　不會歧視非洲兄弟

新型冠狀病毒肺炎疫情持續。早前，有指多名非洲籍人士在廣州遭到歧視和粗暴對待，引發部分非洲國家不滿，尼日利亞眾議長更召見中國駐當地大使表達關切。 美國國務院發言人11日（上周六）表示，在彼此應該互助走出疫情困局之際，中國官員卻忙著驅逐非洲學生，讓他們流落街頭沒東西可吃，沒地方可住，「不禁讓人想到中非夥伴關係其實有多麼空洞」。 對此中國外交部發言人趙立堅13日（周一）下午回應稱，美方妄言聳聽，企圖借機挑撥中非友好關係不可能得逞，中國不會對非洲兄弟搞歧視。

有指多名非洲籍人士在廣州遭到歧視和粗暴對待，甚至被房東趕走。（網上圖片）

趙立堅表示，美方妄言聳聽，挑撥是非，既不道德，更不負責任。中方奉勸美方還是把精力放在本國疫情防控上，企圖藉機挑撥中非友好關係不可能得逞。

趙立堅指，中國政府在疫情防控過程中，高度重視保障外國在華人員的生命健康安全，對所有外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性做法。趙立堅強調，中國對非友好的政策沒有任何改變，非洲國家和人民對華友好的感情也不會有任何動搖。中國不會對非洲兄弟搞歧視。

趙立堅說，針對近期非方反映的非洲在粵人民的關切，廣東方面已經進行梳理排查，並採取了一系列新的舉措。相信經過中非雙方共同努力，事情將得到妥善的解決。

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廣州在疫情防控期間，非洲人被指成為針對對象，部分被業主趕走而淪落街頭。此外，亦有3名在廣州的尼日利亞人被防疫部門從酒店公寓強行帶走隔離、收繳護照，尼國總領事到場交涉，雙方一度爭持。

非盟和非洲其他國家就類似事件向中國提出關切。其中，非盟主席馬哈馬特（Faki Mahamat）11日表示，已召見中國駐非盟使團團長劉豫錫大使，表達「嚴重關切」。尼日利亞衆議院議長巴賈比亞米拉（Femi Gbajabiamila）就事件召見中國駐尼日利亞大使周平劍，要求對方向北京通報並了解情況，再向其回覆結果。

（綜合報道）