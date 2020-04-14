【新冠肺炎】回望SARS：胡錦濤上任後首次出訪　化解外交危機

2003年，一場突如其來的非典型肺炎（SARS）危機，使中國經受了嚴峻的考驗。2002年11月，SARS（非典）始發於廣東省，彼時，胡錦濤剛剛在中共十六大上接任總書記。2003年3月，SARS疫情傳入北京時，胡錦濤剛剛在全國兩會上當選國家主席。

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剛上任即遭遇危機，關鍵時刻，胡錦濤召開中央政治局常委會會議，決定全力防治SARS，禁止緩報、瞞報疫情，然後又免去防治SARS不力的衛生部部長張文康、北京市市長孟學農職務，打響了防治SARS這場硬仗。

在此期間，胡錦濤身先士卒，先後到疫情爆發地廣東，以及天津、四川檢查防治SARS工作。與此同時，胡錦濤還通過悼念為救治SARS患者而殉職的廣東醫生鄧練賢，在國際護士節慰問護士等方式，給全國醫務人員打氣。

要奪取防治SARS的勝利，關鍵要依靠科學技術。因此，胡錦濤考察了解放軍軍事醫學科學院微生物流行病研究所和中國科學院北京基因組研究所，對取得防治SARS科技成果的科研人員表示感謝。另外，還主持中共中央政治局集體學習如何運用科學技術防治SARS。

2003年3月15日，胡錦濤在SARS危機中從江澤民手中接過中國國家主席職務。（新華社）

經過一段時間的努力，防治SARS取得明顯成效，全國疫情趨於平緩。

先安內後攘外，扭轉此前不利局面後，胡錦濤於2003年5月底至6月初展開他就任中共中央總書記和中國國家主席以來首次出訪。對俄羅斯、哈薩克斯坦和蒙古國進行國事訪問，並出席上海合作組織莫斯科峰會、俄羅斯聖彼得堡建市300周年慶典和在法國舉行的南北領導人非正式對話會議。

在當時，由於SARS疫情爆發，全世界共有19個國家元首、政府首腦等高級代表團取消或推遲了對中國的訪問，有些國際會議也被迫改期。在這種情況下，胡錦濤此行肩負着一個重要任務，那就是修復中國因SARS疫情而受到損害的形象，向國際社會傳遞中國防治SARS的聲音。

與以往不同，這次出訪沒有歡送儀式。此前，胡錦濤主持召開中共中央政治局會議，決定改革出訪禮賓儀式，取消領導人出訪送迎儀式，精簡代表團人數。胡錦濤身體力行，新規定由他首次出訪開始實行，樹立了勤儉、務實的良好形象。

2003年5月27日，中國國家主席胡錦濤在莫斯科克里姆林宮與俄羅斯總統普京舉行會談。（新華社）

出訪之前，胡錦濤在北京接受俄羅斯國際文傳電訊社和國家廣播電視公司聯合採訪，介紹了中國防治SARS的情況。對於國際社會普遍擔心的疫情擴散問題，胡錦濤表示：「中國在邊境口岸採取嚴格的檢疫措施，千方百計防止非典患者出入境。」

這次為期11天的歐亞之行，胡錦濤分別向俄羅斯總統普京（Vladimir V. Putin）、哈薩克斯坦總統納扎爾巴耶夫（Nursultan A. Nazarbayev）、加拿大總理克雷蒂安（Jean Chretien）、日本首相小泉純一郎（Junichiro Koizumi）、印度總理瓦傑帕伊（Atal Bihari Vajpayee）、瑞士聯邦主席庫什潘（Pascal Couchepin）、美國總統小布殊（George W. Bush） 、法國總統希拉克（Jacques Chirac）、國際奧委會主席羅格（Jacques Rogge）等領導人介紹了中國防治SARS的情況。

值得一提的是，美國總統小布殊已於4月26日給胡錦濤打電話支持中國防治SARS。而在會見小布殊時，胡錦濤再次重申，中國一定能有效控制並最終戰勝疫情。

2003年6月1日，正在法國埃維昂出席南北領導人非正式對話會議的中國國家主席胡錦濤會見美國總統小布殊。（新華社）

另外，儘管西邊鄰國哈薩克斯坦沒有SARS病例，但胡錦濤仍向納扎爾巴耶夫強調，中國將繼續加強對兩國鄰近地區中方一側的預防和口岸檢疫工作，繼續堅決防止疫病向境外傳播。

在莫斯科國際關係學院發表演講時，胡錦濤表示，中國已採取嚴密措施，「堅決防止非典型肺炎疫病在中國境內和向中國境外擴散和蔓延。」「非典型肺炎是人類社會的共同敵人，」他同時表示：「中國將繼續加強同國際社會的合作，為人類最終戰勝這一疾病貢獻力量。」

此次出訪最後一站，胡錦濤在蒙古議會演講時再次提到防治疫情擴散。胡錦濤說：「中國政府始終把保護人民的身體健康和生命安全放在第一位，同時也對世界各國人民的身體健康和生命安全高度負責。」「將同各國加強合作，堅決防止和控制非典型肺炎疫病的擴散和蔓延。」

撇開其他出訪成果不談，胡錦濤此次歐亞之行，向國際社會誠懇介紹中國防治SARS的情況和舉措，成功地向國際社會宣示了中國戰勝SARS的決心和成果，無形中化解了中國因SARS帶來的外交危機。