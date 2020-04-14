【新冠肺炎】方方日記：輿論轉變的始末與癥結

方方日記，以一位作家的視角，用日記的形式記錄了武漢封城後的中國經歷新冠肺炎的歷程。其中，包含着一位知識分子對中國社會的冷靜反思，但正如每一視角在所見之外，也難免受到爭議。自方方日記發表，國內對它便有所爭議，但支持者仍為主流，而伴隨着《方方日記》在美國和德國的出版，這場爭論才鼎沸起來，大批的支持者開始反對批評方方。

方方，本名汪芳，是身居武漢的中國作家，在新冠肺炎疫情期間，從1月23日武漢封城之後直到3月24日，用60篇日記記錄並發表了她對武漢封城後中國抗擊疫情的觀察和看法，由於很多記錄真實、尖鋭，乃至不乏對政府的尖刻批評，在讀者中產生廣泛的閲讀。

《方方日記》英文版。（網絡圖片）

在疫情初期，中國主流媒體對疫情的負面報道幾乎付之闕如，在此情況下，方方能夠以一個體制內的作家的身份，從民間的視角記錄下她自己對武漢疫情的觀察和思考，尤其是批評抨擊了中國地方官僚及衛生部門在應對此次肺炎疫情早期，存在着遷延、猶豫、瞻前顧後，乃至誤判的行為，並揭示出了公共衛生防疫系統的信息堵塞和官僚主義。她在日記中公開要求中國政府對這些失職瀆職的官員進行追責問罪。

她的這些記錄大部分有事實依據，而且與後來的媒體報道也基本吻合。但能夠在疫情開始便敏鋭而直接地捕捉並向公眾傳遞出這些信息，讓公眾在獲取主流媒體的正面報道之外，能夠獲得不同的批評聲音和負面信息，對增進公眾對疫情的知情權起到了重要作用，而這也在輿論上推動了中國的抗疫進程，這也是她能夠在起初獲得巨大社會反響和支持的原因。

許多支持者將方方日記看做「難得講真話」、「社會良心」，是能引起社會反思、讓社會進步的好作品。而眾多學者、作家等知識分子也公開力挺方方，將其稱為最出色的「戰地記者」。

武漢作家方方。（網絡圖片）

伴隨着中國中央政府動員全國力量救助湖北和武漢後，武漢防疫也發生天翻地覆的變化，一切都在迅速地就位，整個社會組織顯示出出奇的高效，經過艱苦的努力，武漢、湖北和整個中國控制住了疫情。社會總體的輿論從此前的批評轉變為積極的支持和讚揚，對政府的支持，對奮鬥在抗疫一線的醫療工作者、志願者和基層工作者的讚揚。

而這個時候，方方日記儘管也對政府的積極努力和抗疫工作進行了肯定和讚賞，認為「做到這一步，也不容易」，但可能還是會寫不少所謂「負面」或批評的話語，還是被許多人詬病為「描寫了太多苦難、陰暗的事」，而看不到更加宏大的中國抗疫成就。

而在近日方方日記即將在美國和德國出版的消息出來後，反對的人開始增多，甚至有極端的觀點認為方方在「給西方世界遞刀」、「裏通外國」。而曾經許多支持方方的人也對方方表示不解，甚至公開反對方方的做法，認為日記仍是以批評為主，此時出版有些不合時宜，這批人不在少數。

方方日記德文版。（網絡圖片）

這些反對者的依據主要是，現在中國所面臨的國際輿論環境對中國的防疫工作充滿偏見，尤其是一些國家政客因本國疫情嚴重開始向中國甩鍋，而此時向國外發表對中國抗擊疫情充滿批評和負面消息的方方日記，十分不妥。

他們並非只是擔心方方日記成為這些人抹黑構陷中國的「實錘」，而是因為在西方整體輿論一向對中國充滿偏見的形勢下，方方日記中對中國政府的「批評」，儘管在國內起到了監督政府、推動進步的作用，但在此時的國外，並不能起到「多元聲音」的作用，而僅僅是強化了西方社會的固有偏見和認知。

但方方回應，這部日記中並非只是負面和陰暗，也有正面記錄中國的抗疫經驗，但顯然更多人不大會認可這種說法。他們認為即便日記中有中國抗疫的積極面向，也只是一小部分，其主調還是批評，其在西方的出版加劇偏見在所難免。

圍繞方方日記及其出版，國內掀起了極大的現象級爭論，但核心的爭議正是這一點。這也是許多人支持方方在國內出版發表日記，卻不支持其在此時到國外出版的癥結。顯然，這並不是簡單的一句言論自由所能對付過去。