【新冠肺炎】中國駐俄大使讚普京「秉持正義」　批美將疫情政治化

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，中國駐俄羅斯大使張漢暉在俄媒《莫斯科共青團員報》發表署名文章《謊言走不遠 正道在人間》，批評美國部分政客和媒體對本國快速惡化的疫情熟視無睹，卻對中國為世界抗疫做出的貢獻置若罔聞，並不遺餘力地把新冠病毒和中國聯繫，對中國搞污名化。

駐俄羅斯大使張漢暉在俄媒發表的文章。（網上圖片）

文章稱，美國把「新冠病毒」說成「中國病毒」、把「新冠肺炎」稱為「武漢肺炎」，將中國對其他國家的防疫援助和支持稱為「外交攻勢」和「宣傳攻勢」，甚至威脅疫情結束後要和中國清算。這種採用混淆視聽、甩鍋別國的伎倆，不僅無助於美國自身抗疫，也無助於抗疫國際合作，引起了國際社會的極大憤慨。

文章又強調，探討病毒來源是科學問題，不應被政治綁架。「美疾控中心承認此前許多新冠肺炎病例被當成流感。近日傳出，美羅斯福號航母上的官兵感染新冠肺炎。該航母1月就已離開美國，且從未到過中國，美方迄今無法給出合理的解釋。」

文章還稱，自中國疫情發生以來，中方始終本著公開、透明、負責任的態度，及時向世衛組織和有關國家通報疫情信息，中國團隊用創紀錄的短時間甄別出病原體、完成基因測序。此外，中國在國內疫情尚未徹底消除的情況下，主動為疫情嚴重的國家援助醫用急需物資，並向伊朗、伊拉克、意大利、塞爾維亞等國派出了專家組，和世界各國分享診療方案。

美國約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字一度顯示美國確診個案達682,619宗，其後下調至581,679宗。死亡個案達23,604宗。（新華社）

文章指出，美國政客堅持將疫情政治化、病毒標簽化、對華污名化，是單邊主義和冷戰思維作祟，也是傲慢情緒和雙重標準根深蒂固，並試圖推卸責任和轉移國內不滿情緒。「美國已成為全球新冠肺炎病毒感染人數最多的國家，金融市場數次熔斷，只能將民眾對政客不滿以及對醫療衛生議題的關注偷樑換柱為對中國『威脅』的擔憂。」

文章又指，世界上有許多秉持正義之士，例如，俄羅斯總統普京曾多次表示，中國政府為抗擊疫情採取了卓有成效的舉措，不僅控制了國內疫情，也為保護世界人民健康安全作出了重要貢獻。

文章最後稱，時間和事實將證明，基於意識形態偏見和雙重標準的「政治病毒」比新冠病毒更可怕、危害更大，並指在疫情面前，休戚與共、守望相助才是唯一正確選擇。