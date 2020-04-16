【新冠肺炎】回望SARS：吳儀總結慘痛教訓　新冠疫情重蹈覆轍

在2003年SARS危機處理過程中，一向以感性、開放為外界稱道的吳儀再次體現了這一鮮明的作風。短短一個月，中國就走出了疫情初期大打官腔、迴避疫情的官僚主義狀態，扭轉了被動局面，消除了信任危機，重塑了國際形象。

2003年春天，以胡錦濤為首的新一屆中國領導層剛剛亮相，就遭遇一場突如其來的沙士（SARS）危機。在温家寶的提名下，剛出任中國國務院副總理一個多月的吳儀臨危受命，擔任國務院防治非典型肺炎指揮部總指揮，並兼任衛生部部長，統一指揮、協調全國非典防治工作。

「小女子受命於危難之中」

出任副總理之前，吳儀因多次參與、領導中國加入世界貿易組織談判以及中美知識產權談判而聲名鵲起，被外界稱為「中國的鐵娘子」。她自己則更喜歡自稱「小女子」，面對最新使命，吳儀說：「小女子受命於危難之中」。

作為負責外貿商務、公平交易以及衛生事務的副總理，吳儀剛上任不久就開始介入SARS危機處理。

4月4日，吳儀到中國疾病預防控制中心調研時坦承，非典是新一屆政府組建後遇到的「天大的事情」。吳儀批評某些政府機構應變能力薄弱。她強調，在全球化進程中，對重大疫情透明度不高，只會起到相反效果，應允許宣傳機構如實和客觀地報道非典疫情，對前一段時間政府與傳媒溝通不夠應做出道歉。

4月9日，在與世界衛生組織官員的會見中，世衛官員向吳儀反映中國一些機構有可能隱瞞疫情，吳儀承諾予以徹查。她也對世衛官員透露，已派人前往一些省份調查SARS的擴散問題，並保證改善向世衛提供的信息。吳儀在會見中坦言：「對非典型肺炎疫情很擔心，以至於很多晚上無法入睡，不得不服用安眠藥。」

另外，吳儀曾兩次專門問計SARS問題專家鍾南山院士。鍾南山後來這樣評價吳儀：知識分子都講「士為知己者死」，「我得到了她很大的尊重，所以我覺得她信任我，我就一定要幹好。」

「婦女能頂半邊天」，在中國政壇，吳儀讓人們看到了充滿魅力的另一半。（法新社）

世界衛生大會鞠躬贏掌聲

在SARS危機處理過程中，一向以感性、開放為外界稱道的吳儀再次體現了這一鮮明的作風。短短一個月，中國就走出了疫情初期大打官腔、迴避疫情的官僚主義狀態，扭轉了被動局面，消除了信任危機，重塑了國際形象。

5月中旬，吳儀率中國代表團赴瑞士日內瓦出席世界衛生大會。5月20日，吳儀在世界衛生大會上發言，她坦率地承認，在SARS疫情初期，中國政府認識不足，公共衛生系統存在缺陷，防治工作有些被動。但她同時強調，中國政府很快就意識到疫情的挑戰性，迅速果斷地採取了一系列措施，防止疫情蔓延。防治工作已走上有序軌道。

說到這裏，吳儀停止講話，後退一步，向192個成員國代表深深地鞠了一躬，向理解、支持和援助中國的所有國家和國際組織致謝。全場代表起先有些驚訝，隨後報以熱烈掌聲。當時媒體評論，這掌聲是對中國能夠戰勝非典投出的信任票。而吳儀本人也經受了考驗。

不過，吳儀受命之初心裏並沒有底，「當時家寶同志(中國國務院總理温家寶)找到我，說讓我來牽頭遏制非典，但我當時心裏的確是沒底啊！雖然我吳儀從事革命工作40年來從來對國家說過『不』字，可如今我已是60多歲的人啦，再讓我重新去分管一個我不熟悉的領域，哎，我真的壓力不小啊！」2005年，吳儀首次披露非典時臨危受命的經過，但她說，「我對家寶同志許諾過，既然許諾了，那麼我就一定要做好」。

「不能好了傷疤忘了痛」

世界衛生大會閉幕後，又經過一個月的奮戰，中國防治SARS終於取得階段性勝利。6月24日，世衛組織宣布解除對北京的旅行警告，並將北京從SARS疫區名單中刪除。

當天，吳儀在北京會見世衛組織官員時表示，中國政府正在各個層面總結防治SARS工作，積極改進問題。「用鮮血換來的教訓是今後工作的寶貴財富，我們不能好了傷疤忘了痛。防治非典給我們最深刻的教訓就是要加強公共衛生體系建設和疾病預防控制體系建設，完善應對突發公共衛生事件的處理機制。」

正如吳儀所言，SARS之後，中國斥巨資建成了覆蓋7.3萬家各級各類醫療衛生機構的法定傳染病信息報告管理和突發公共衛生事件網絡直報系統。意在使得地方上突發出現的疫情在出現最初數小時內便可直接上報至中國疾控中心。

然而，在此次新冠肺炎疫情中，中國沒抓住早干預、早控制的「黃金時機」。回溯武漢應對疫情的時間表，輿論普遍認為多次貽誤了時機，重蹈了SARS覆轍。在疫情初發階段，本應發揮早期預警作用的直報系統因為行政介入被晾在一旁。

一個多月前，新華社旗下的《半月談內部版》公開刊文批評，「儘管我們有較為完善的法規和強大的網絡直報，但新冠肺炎疫情還是未能在萌芽階段控制住，造成大規模爆發，從武漢波及全國，其中的緣由值得我們反思。」