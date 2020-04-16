【台海上空的暗戰】上兵伐謀：中美電磁頻譜戰域爭權

1995年7月台海飛彈危機時，台灣海峽戰雲密佈、情勢緊繃，美國派遣尼米茲號航空母艦（USS Nimitz CVN-68）戰鬥羣，穿越台海外圍，監控解放軍對台灣近海發射戰區彈道飛彈的詳細情況。

擁有強大攻擊性電子戰能力的EA-6B徘徊者式電戰機，曾經在95/96年台海危機時，癱瘓過解放軍海空部隊的通訊系統，達到電子「軟殺」的戰術目的。（Facebook @ U.S.M.C）

該年8月至10月，解放軍在東南沿海除了彈道飛彈試射外，也動員三軍舉行登陸演習，美軍航母戰鬥羣一路監視，在某次關鍵時刻，尼米茲號航母派出4架EA-6B「徘徊者」（Prowler）式電戰機，偵查解放軍於東南沿海的部署動態。有消息稱，解放軍發現EA-6B之後，試圖與美機進行電子對戰，但由於EA-6B強大的電子干擾能力，與解放軍「暗戰」的結果，造成了整個大陸東南沿海的通訊大範圍當機，解放軍首次見識到美軍EA-6B電戰機強大的電子作戰能力。

來年3月，解放軍進行第二波的台海軍演，進行威脅性更強的彈道飛彈試射以及海陸空三棲演習，美軍派出獨立號（USS Independence CV/CVA-62）航母戰鬥羣，以及尼米茲號航母戰鬥羣，二個戰鬥羣從北到南包夾台灣外圍，務使整個軍事危機狀態降至最低。據悉，解放軍試圖在該次演習中，由未改良過得轟6型轟炸機，實施海上反艦飛彈實彈射擊演習，結果同樣遭到來自美軍航母戰鬥羣的EA-6B進行電子攻擊，使得轟6無法成功實彈試射飛彈。解放軍第二次在近乎實戰的環境中，見識到EA-6B的電子作戰實力，也了解到了與美軍之間在電磁頻譜領域上的落差。

近期在台海外圍相當活躍的RC-135電偵機，早在1960年代中期以後，就已經開始活躍於台海外圍至中南半島上空，收集中國大陸與越南之間的往來電磁訊號。（Facebook @ Boeing）

電磁頻譜（the electromagnetics spectrum, EMS）是一個全新的作戰領域。在以往的戰場中，他可能僅代表了無線、有線通訊、指揮、管理、情報等信息，在因特網時代，他代表了整體作戰環境（Operational Environment）中相當重要、卻無聲無影的作戰領域，而在現代第三波甚至第四波的戰場中，越是掌握電磁頻譜優勢，越能掌握戰場「覺知能力」（situational awareness），越能夠全面掌握覺知能力的軍隊，就能夠打破所謂「戰場迷霧」（Fog of War），比敵人先一步掌握戰略機先（Stretegic Initiative），進而致勝。這已經是現代軍事科學的基本道理，故電磁頻譜戰域的重要性，幾乎與其餘領域的軍事領先同樣重要，甚至更重要。一旦己方被敵方奪下「制電磁權」（Electromagnetic Dominance），則幾乎毫無戰勝可能。

從1954年開始，美國與中華民國簽訂《中美共同防禦協議》（Sino-American Mutual Defense Treaty 當時的美國承認台北政府為中國唯一合法政府），此條約一直執行到1980年、美國承認北京政府為中國唯一合法政府為止。

在此後20多年時間，有一半以上美國困於越戰泥沼，故在台海的巡弋反成次要角色，而美軍需要大量至中南半島進行電磁先制戰術、首度實驗所謂「野鼬戰術」（Wild Weasel），也就是以攻擊性電子裝置，使用在戰場上，擊殺敵軍的防空武力。此種實驗性戰術，首度在中南半島曝光，也有數次機密性地使用在中國東南沿海地區。

早期的RB-66電偵機，具備攻擊性電子戰性能，曾經活躍於中南半島上空，實施早期的「野鼬作戰」，也常常停駐在台灣的台中清泉崗、台南基地等地，進行維修補保作業。（FAS美國科學家聯盟網站）

此外，隨着第7艦隊巡弋台灣海峽，美軍第二代、第三代的電子作戰機，隨着巡弋艦隊，大量蒐集解放軍電磁頻譜訊號，以供判讀，已經不是機密。尤其越戰時代，美軍急需獲知，解放軍與越共之間的聯繫與援助管道與關係演變，電磁偵查、情報蒐集與軟性攻擊等，多有發生。而近期在台海外圍相當紅的RC-135電偵機，早在1960年代末期越戰開始前，就已經活躍於台灣海峽外圍。

而更早的P-2/P-3系列電偵機，也是早前的要角，該類機主要的任務還是軟殺性的蒐集參數與電磁頻譜探查，要論到攻擊性的電偵機，就得到後來美國海軍、空軍開始發展「野鼬戰術」，一系列由老舊轟炸機改裝的電子攻擊機，例如在越戰時相當活躍的RB-66電戰機，曾經都是台灣清泉崗基地的遠來暫停訪客。

美軍現役的EA-18G咆哮者（Growler）電戰機，是目前全球戰力最強大的攻擊性電子作戰機，有大量部署在印太地區，可以由航空母艦或者陸面基地起飛，包括日本、澳洲等盟國都將採購使用，形成西太平洋一道制電磁頻譜高牆。（Facebook@Boeing）

直到2001年，美軍EP-3電偵機與解放軍殲8乙型戰機因為衝突擦撞，導致海南島迫降事件，美軍在台海外圍收集中國大陸電磁頻譜的「暗戰」內情，才終於公諸世人眼中，雖然遇到擦撞事件，但是美軍並未放緩其在台海外圍電偵的行動，在2000年之後，無人機的技術日漸成熟，電偵機、電戰機的角色，有部份漸漸為無人機所取代，為台海上空美中爭霸的「暗戰」，提供更廣闊的可能性。