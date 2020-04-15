北京觀察：遼寧艦「獨霸」西太平洋,台海上空出現「肅殺之氣」？

「敵軍四圍來環攻，使船使馬旋如風，萬彈如錐爭鑿空。」4月13日下午，在遼寧艦航母編隊過台灣海峽的事件被廣泛關注2天之後，中國海軍官方證實了此次跨區機動訓練任務。海軍新聞發言人稱，遼寧艦航母編隊近日航經宮古海峽、巴士海峽，到南海有關海域開展訓練，是「年度計劃內的例行性安排」，「今後中國海軍仍將按計劃常態組織類似演訓活動，加快提升航母編隊體系作戰能力。」

2018年4月18日，執行遠海訓練任務的遼寧艦編隊在西太平洋海域組織編隊運動訓練。（@新華視點）

遼寧艦航母編隊4月12日現身台灣東部海域時，有未經證實的消息稱，其間台軍駐防基隆威海營區的「成功」級艦一度升火待發。台灣國防部發言人史順文12日表示，已經派出駐紮蘇澳168艦隊所屬軍艦對遼寧艦航母編隊進行監視。同一天，一架美軍EP-3E白羊座電子偵察機，出現在台灣南部巴士海峽海域上空，並且由東向西飛行，這是自3月25日以來，美軍機第九度在台灣周邊飛行。

其實這並非遼寧艦首次經過台灣海峽駛向太平洋是。2016年12月25日，遼寧艦首次遠海訓練任務就經過此處，其後2018年4月21日反向通過該海域駛往東海，2019年6月遼寧艦再度通過該海域，此次通過為第4次。為什麼此次中國航母的動向如此引人關注且讓台灣軍方如此緊張？

2019年6月遼寧艦航母編隊路線圖。

引發聯想的肅殺之氣

引發外界聯想的是，近期台海上空中美軍事力量頻頻出現，以至於台灣媒體稱「最近台灣海峽有股肅殺之氣」。早在2月，這股「肅殺之氣」就已出現。台灣候任副總統、民進黨籍的賴清德2月2日離台訪美7天，結果2月9日至10日，解放軍就在24小時內連續派出轟6及殲11等軍機執行「遠海長航訓練」繞台灣島嶼飛行，並於10日短暫逾越海峽中線。大陸國台辦發言人馬曉光2月10日回應記者稱解放軍軍機繞台是「警告和打擊台獨，防止台美勾連的新動作，奉勸民進黨當局不要玩火。」

一直以台灣「保護者」自居的美國當然會有所動作。美國兩架MC-130J特戰運輸機2月12日旋即沿台灣海峽中線由北向南飛行穿越，同日美軍的B52同温層堡壘轟炸機也巡航台灣周遭。隔日即2月13日，美軍P3C反潛機穿越台灣海峽，2月15日美國海軍驅逐艦、18日EP-3E偵察機也是有動作。中國的回應是在3月16日晚間派出空軍編隊接近台海中線。一艘美軍軍艦3月16日則航經台灣海峽，被認為與解放軍較勁的意味濃厚。

中國軍隊的姿態同樣強硬，台灣《旺報》曾經報道，美國第七艦隊3月23日下午在Facebook公布驅逐艦在菲律賓北部海域實彈射擊防空導彈，「巧合的是」台軍3月24日舉行的「聯翔操演」地點同樣在台灣東南的菲律賓北方海域。有分析稱，這是美台藉由軍演表態。但也有觀點認為，這是台軍刻意借美軍在菲律賓海域軍演的機會，派軍機到鄰近地區軍演，「進而向外營造出美台聯防、對抗解放軍的態勢」。同一天，中國海軍也在官方微博發佈近日在南海某海域上空展開協同反潛訓練的畫面，還擊美方的意味濃厚。

而近日遼寧艦出行太平洋，美軍更是動作頻頻。記錄軍事飛行器動態的社群媒體「飛機守望」4月13日披露稱，美國空軍的一架編號為62-4139的RC-135W電子偵察機當天在南海海域上空飛行。這是美國軍機連續4天現身南海上空。所以，遼寧艦現身台灣海峽，引發外界極大關注。

無法忽視的太平洋航母空窗期

與此同時，一個不可忽視的現實是，美國「羅斯福」號航母大批官兵確診感染新冠病毒（COVID-19）後，「尼米茲」、「列根」、「卡爾•文森」號也先後因為疫情影響而「停航」，至關重要的是，這4艘航母均隸屬於太平洋艦隊。這就導致美軍在太平洋地區首次出現「零航母可用」的軍事真空期。

此時，以戰備姿態穿越第一島鏈的遼寧艦編隊赴西太平洋成為唯一一個航母戰鬥羣，這當然讓台灣如芒在背。台灣軍事專家發文稱，遼寧艦航母編隊南下，或許正是美國前海軍代理部長一直對「羅斯福」號航空母艦靠泊關島、進行隔離檢疫，說不出口的最大擔憂。

美國海軍的「尼米茲號」（USS Nimitz）航母上已經出現新型冠狀病毒肺炎感染者。（資料圖片）

所以遼寧艦近日的航線消息先由日本方面於4月11日晚間公布，引起第一島鏈各國高度注意，台灣方面首先不願表示意見，但在隔日證實。美軍太平洋艦隊則在4月11日在官方推特（Twitter）賬號公布有「準航母」之稱的美國兩棲攻擊艦「美利堅號」，在東海與日本自衛隊「和曙號」（JS Akebono）驅逐艦進行聯合操演的視頻。4月10日，美軍飛彈驅逐艦「貝瑞號」（USS Barry ）亦同時穿越台灣海峽進入南海。根據報道，貝瑞號是美軍目前唯一在南海海域運作的艦艇。

雖然在很多觀察人士看來。遼寧艦在中國海軍部隊中更多扮演訓練艦的角色，但是中國軍方4月13日的講話「加快提升航母編隊體系作戰能力」仍然讓美軍和台方警惕。尤其是歷來被認為某種程度上折射中共官方意圖的《環球時報》，曾在4月10日社評以《世界進入多事之秋，台當局悠着點！》為題，文末以罕見的外交措辭使用「勿謂言之不預」。「勿謂言之不預」此前在中美貿易戰硝煙味最濃郁的時期曾經出現在官方媒體上。當下情況下再次出現，自然引人注目。

解放軍軍機今年已經多次繞台。（資料圖片）

畢竟，隨着近年軍中裝備的快速更新換代，解放軍對美軍的反擊能力越來越強，比如解放軍使用轟-6K配備鷹擊12（YJ-12）、東風飛彈DF-21D與DF-26，對航母威脅非常大。所以，解放軍航母已出現在太平洋上，隨即引起部分觀點認為中共「要對台灣動武」，或是加緊準備「後疫情時期」面對美國的軍事威脅。

新冠肺炎疫情對全球格局的變化會產生影響，對於東海和南海軍事力量格局也會起到加速和推進的作用，不過，從解放軍近期在東海和南海的各種迹象看，疫情應該並未影響中國的軍事準備步伐。更何況，一黨執政的中共一貫喜歡長線戰略思維，什麼時候統一台灣，要不要武統，應該早有打算，不會因為一場疫情而突然改變。