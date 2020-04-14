【新冠肺炎】林毅夫：發達國家大蕭條是大概率事件，中國須靠內需

新冠肺炎疫情不斷擴散，全球經濟受到嚴重打擊。近日，北京大學新結構經濟學研究院院長、前世界銀行高級副行長林毅夫表示，世界經濟受疫情衝擊嚴重，發達國家必然會出現經濟衰退，發生大蕭條是大概率事件，中國必須依靠內需提振經濟。

林毅夫日前接受內地媒體採訪指，實際上在疫情暴發前，全球特別是發達國家的經濟就已經走軟，而疫情帶來的隔離或封城措施，對已經在下滑通道的經濟而言更是雪上加霜。他說，美歐日等發達國家現在的利率已經是零利率或負利率，除了採用非常規的數量寬鬆外，沒有多少其他貨幣政策手段可用，政府財政積累的負債率也已很高。

世界各國受到疫情衝擊，今年經濟增長前景悲觀。圖為倫敦地鐵車站站台上空無一人。（中新社）

林毅夫稱，為了應對疫情期間失業的劇增，維持社會的穩定，有些國家不得不出台高達GDP10%甚至20%的超常規財政援助措施，但收效有限，可以說，美國和其他發達國家出現經濟衰退已是必然。

有不少人認為，以美國為代表的發達國家陷入類似1929年經濟大蕭條的可能性越來越大。對此，林毅夫說，這這將是一個大概率事件，他引述國際金融研究院預測，指全球的衰退馬上就要到來：今年全球經濟增長率下調到了-1.5%，美國的經濟增長今年大概是-2.8%，歐洲大概是-4.7%。

林毅夫說，2008年的國際金融危機引發了全球動盪，導致全球經濟進入歷時十多年的衰退調整，深刻改變了發達國家與發展中國家之間，以及發達國家內部的力量格局；今年由於疫情和油價等帶來的經濟下滑壓力和不確定性，已經觸發了發達國家由這十多年來寬鬆貨幣政策支撐起來的股市的崩盤，所以往前看，很有可能演變成一場全球性的經濟危機。

當地時間4月12日，美國舊金山漁人碼頭的商店均已關閉。（中新社）

林毅夫又指，中國是世界第二大經濟體，也是最大的出口國，所以疫情在影響全球經濟的同時，對中國國內經濟的影響也很大。林毅夫強調，處在當前形勢之下，中國的增長必須依賴國內市場和需求。應對經濟危機時，投資拉動是很重要的對策，但這次還需要同時保護家庭、保障消費，幫企業渡過難關。

林毅夫說，在全球疫情影響下，應該更強調「有為政府」，政府需要發揮積極作用來保護家庭、保護企業，以保護就業和消費，也需要刺激投資。

他說，政府可以使用積極的財政政策，也可以允許政府負債率上升，今年應該可以允許政府財政赤字率上升到3%以上，甚至增加2-3個百分點，其他可選擇的政策工具，還包括發行特別國債、擴大開發銀行貸款規模、增加地方專項債項目等。

4月10日，雲南省保山市恒豐紡織科技有限公司細紗車間內，一名員工正在工作。（中新社）

關於今年中國經濟發展，林毅夫稱，今年第一季度有較長時間經濟停擺，如果第二季度能企穩回升，全年增長將主要依靠第三和第四季度由投資拉動的反彈，如果下半年增速能達到10%，那麼全年的增長率會在3%-4%之間。

他還稱，從中國的財政和貨幣政策的空間以及政府的執行能力來看，要使全年達到5%或更高的增長並非不可能。但這樣的話，第三、第四季度的同比增長需要達到15%左右。

林毅夫指，對於今次疫情，只要應對得當，中國全面脫貧的目標在今年就能完成，而且只要做到這些，中國未來增長的品質也會提高，並且還能以防疫經驗和物資幫助其他國家防控疫情，助力其他國家走出衰退或蕭條。他說，如果這樣的話，也將像2008年那場國際金融經濟危機一樣，進一步提升我國在國際經濟中的比重、地位和影響。

（解放日報·上觀新聞）