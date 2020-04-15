【新冠肺炎】利比里亞學者發文：廣州防疫不能被直白地解讀為歧視

非洲有傳媒近日報道稱，在廣州的非籍人士受到不公正的待遇，例如在深夜被酒店趕出、被強制要求進行新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病毒等檢測、強制隔離及收繳護照等。 有鑑於內地「排非」爭議愈演愈烈，一名曾在中國生活7年的利比里亞大學學者在《非洲華僑周報》刊文指出，每個負責任的國家都會採取相應的措施來保護居民的安全，廣州政府所採取的措施不應被直白式地解讀為歧視或種族主義。

這名利比里亞大學助理教授、博士、經濟學家和東方學者寫道，雖然一些報道看似極端且隱含歧視性意味，但相信這些不能反應中國政府對待非洲的總體態度，也不能反應中國政府在抗擊疫情時對非洲的官方政策，相反中非在抵禦疫情時一直守望相助。

非法居民為免遭驅逐而「還擊」

文章稱，中國正在從疫情陣痛中恢復，已採用大量控制和預防措施，這些措施也直影響到中國人自身的生活。雖然對那些安分守己的非洲人在廣州遭受到的騷擾不敢苟同，但同時也要留意到廣州吸引大量的合法和非法居民前來淘金，在疫情下很多非法居民不得不浮出水面與政府部門直接交涉。很多人面臨着遭驅逐出境的風險，可能就會通過傳媒和社交網站給予還擊。

▼圖輯｜早前報道，網傳3名在廣州的尼日利亞人被防疫部門從酒店公寓強行帶走隔離、收繳護照，尼國總領事到場交涉，雙方一度爭持

+ 2

文章指出，中國和非洲的聯繫由來已久，新型冠狀病毒不能就此破壞中非數十年來建立和保持的關係。在疫情下，中國在境內對外國公民給予足夠的考量，有些非洲人甚至被給予「超級國家待遇」，中國還向非盟和與中國有外交關係的非洲國家提供大量的醫療物資。

文章續指，中國一直繼續參與和支持非洲的基礎與人力資源發展，時至今日仍有大量非洲學生享受中國政府提供的獎學金在華學習、生活。另一方面，在非洲也有成千上萬的中國人在那裏工作，尤其在發展項目和商業投資方面。除了在武漢發現的一名非洲人確診外（後來已被治療且恢復健康），大部份的非洲學生和合法居民都健康、安全地生活着，這要歸功於中國政府和學校提供的防護措施。

🔑🔑🔑內地「排非」爭議愈演愈烈，有商業機構涉事道歉，網民則各有意見。🔑🔑🔑

+ 2

文章最後指，中國反對任何形式的歧視和偏見，但要求外國人（包括非洲人）在中國境內嚴格遵守中國法律、相關防控疾病的政策和條例。像世界上其它的國家一樣，中國有義務保護他們的人民和居住在中國境內的外國人民，免於他們受到輸入型病毒的威脅，以致疫情不再復發。非洲人和其他外國人，為了世界公民的利益着想，必須理解和配合中國政府，因為如果新型冠狀病毒在中國復發，那麼世界上其它地區也一樣會處於危險境地。

（非洲華僑導報）