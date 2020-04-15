【新冠肺炎】大小眼對待「旅外台人」：政治凌駕一切的寫照

最近，台灣不斷透過捐贈口罩的口罩外交等方式，宣傳台灣在新冠肺炎期間迄今的優秀成績單、以及展現出的治理能力。然而，即便台灣的防疫成績確實不容小覷，對外也都展現出團結抗疫的圖像；但對於同樣是台灣人的旅外台人，卻存在着差別待遇。生活在歐美與在大陸的台人，得到截然不同的對待方式。政治因素影響人道關懷，赤裸裸地在台灣社會中上演。

台灣以捐贈口罩至友邦與疫情嚴重地區的方式，除了推銷本身防疫經驗外，也替台灣自己爭取更多國際支持。（Twitter@外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan)）

自新冠肺炎在武漢爆發以來，台灣可說是全球最快做出應對的地區。一方面是兩岸官方近年來雖毫無互動，但民間的你來我往仍相當頻繁，加上兩岸地理位置的相近，增添台灣受疫情影響的風險。

再者，有了2003年SARS的經驗，此次台灣標榜着超前部署的策略，在疫情仍未明朗、甚至其他各國都不屑一顧的情況下，就對陸港澳的赴台旅客做出限制，這的確也是至今台灣疫情控管表現優異的重要因素之一。

不過，正當大陸內部疫情自3月中下旬以來已漸次趨緩，通過大陸官方公布的數據，近期確診案例與台灣類似，絕大多數都是境外移入，代表其內部的控管已有成效，但自2月初即被特別註記的滯鄂台人，在武漢都已解封的現在，仍被台灣官方維持標記，相較於他們，自歐美返台的台灣人，卻能夠自由自在的回台，沒有來自官方特別的束縛。

台灣桃園機場清晨起等待搭乘防疫專車的旅客大排長龍。（中央社）

前兩天，有兩位從美國紐約返回台灣的夫妻抵台後先後確診，然而，已長住美國30年、都沒有健保的兩人，在台灣的法律制度下，卻仍能享受優良的醫療與安置，而這些錢，則是由台灣全體民眾共同獻出。

對此，台灣行政院長蘇貞昌在面對外界質疑時，竟表示「終究是台灣人，碰到疫情困難，回到自己的國家最安全，這是人情之常，國人同胞就不要太計較」。以一句不要太計較，就要台灣民眾接受，試問，對於那些已從大陸返台、甚至還滯留在當地、被註記的台灣人來說，蘇貞昌為什麼就不會說「不要太計較」？

說到底，一切仍舊得歸結到政治與兩岸關係的僵局之上。事實上，台灣陸委會曾在疫情初期表示，希望連陸配子女都一併接返台灣，最後被黨政高層狠狠打臉；該會也以新冠肺炎代稱武漢肺炎，然而絕大多數台灣官方部會仍稱武漢肺炎；再加上武漢包機從東航執飛、東航華航共同執飛，最後卻變成台灣要求這些台人千里迢迢自行到上海搭乘類包機，繞過兩岸的溝通，即使順利回到台灣，卻還要忍受台灣官方與社會大眾的有色眼光，只因為他們是從中國大陸回台。

台行政院長蘇貞昌仍堅持註記滯鄂台人，卻稱自美返台確診者「都是台灣人不要太計較」，引發議論。（洪嘉徽／多維新聞）

但現實明明就是歐美疫情早已超過大陸，慘絕人寰的狀況隨處皆是，但台灣官方仍舊以「大陸是疫情的發源地」、「大陸的信息不夠公開」、「要風險管理」等理由，堅持持續註記這些滯鄂台人，卻對自歐美返台、早已出現症狀、有些甚至是刻意回台享受台灣醫療資源的人張開雙臂、温暖迎接。

難道說在大陸發展生活的台灣人、與在歐美生活唸書打拼的台灣人，真的存在地位高下之分？2019年選舉時大力推動台商返台，選完遭逢疫情卻又希望他們可以的話不要回台？同樣是旅外台灣人，只因生活的地方有所不同，就必須承擔這樣的差別待遇嗎？民進黨政府必須拋開政治與意識形態，單純的從民眾的需求與角度出發，才不會作繭自縛，給自己製造更多問題。