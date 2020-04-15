新冠肺炎｜綏芬河防疫壓力大增　代市長：檢測隔離醫療能力都不足

內地新冠肺炎疫情境外輸入型病例增長的壓力不見消退，近日，因大量源自俄羅斯的輸入型病例從黑龍江綏芬河市口岸入境中國，綏芬河市防疫壓力陡增。 綏芬河市市委副書記、代市長王永平14日（周二）表示，當地病毒檢測、集中隔離、醫療救治能力都不足，激增的入境者「極大超出了綏芬河的承載能力」。

綏芬河市市委副書記、代市長王永平14日（周二）表示，當地病毒檢測、集中隔離、醫療救治能力都不足。（央視）

據央視報道，王永平表示，上述3項能力不足，對綏芬河帶來了沉重的防疫壓力。在疫情爆發前，當地僅有一座2003年沙士時期建成的綏芬河傳染病醫院，但全院只有16間隔離病房。

王永平又指出，綏芬河的核酸檢測能力不足已不待言，可供集中隔離的賓館嚴重不足則是一大問題。目前，全市符合集中隔離條件的賓館只有15家，房間總共只有939間。

他說，最近幾天，綏芬河每天平均入境人數達178人。以此計算，集中隔離14天一個周期，每個周期就需要2000多間隔離房，遠超過939個房間的承載能力，使綏芬河的防疫壓力瀕臨極限。

王永平指，上述賓館除了供入境人員隔離，還要供各地前往支援的醫護人員輪休，因此壓力又更大。然而，目前還有一部分醫護人員，尚未能在賓館輪休。

他指出，在黑龍江省及上級牡丹江市緊急支援下，綏芬河人民醫院被改建為無症狀感染者專門醫院，有300個床位。而牡丹江市康安醫院也安排了300個床位，加上屬區域重症救治中心的紅旗醫院設置了30張重症床位，讓綏芬河收治能力多出630床，但缺口還是很大。

不少在俄羅斯的中國人通過綏芬河口岸回國。（上游新聞）

根據黑龍江省衛健委4月15日通報，4月14日新增綏芬河口岸輸入確診病例12例，新增輸入無症狀感染者1例，新增疑似病例5例。截至4月14日24時，累計報告綏芬河口岸入境確診病例334例，現有綏芬河口岸報告入境無症狀感染者37例，現有疑似病例8例。

（綜合報道）