新冠肺炎｜會損傷生殖系統？　專家：康復者三個月後再考慮生育

近日有研究認為，新冠病毒理論上可能會損傷生殖系統。北京大學援鄂抗疫國家醫療隊領導組組長喬杰14日（周二）表示，雖然還不確定新冠肺炎會對生殖產生多大的影響，但還是建議感染新冠肺炎後治癒的患者，最好三個月到半年之後再考慮生育。

4月14日，喬杰在央視新聞直播節目上解答網友們關心的問題，包括新冠病毒是否會通過母嬰垂直傳播及感染後是否會影響生殖系統等。

喬杰表示，建議感染新冠肺炎後治癒的患者，最好三個月到半年之後再考慮生育。（網絡圖片）

喬杰表示，從目前國內和國際的報道上來看，嬰兒的咽拭子檢測結果都呈陰性，暫時沒有發現母嬰垂直傳播的病例。有少部分樣本量報告表明，新生嬰兒可能通過胎盤獲得了IgG抗體，一出生就有了免疫力。目前為止，因為重複性病例比較少，不能證明新冠病毒母嬰垂直傳播。

喬杰指，退一萬步說，因為有從媽媽來的抗體，出生以後的新生嬰兒大部分都是健康的。有一些新生嬰兒感染的報告，是因為家人或者照顧新生嬰兒的成人感染了，跟新生嬰兒有了密切接觸，真正沒有密切接觸而感染的病例數非常少。總體上，專家現在認為能證明母嬰垂直傳播的證據不充足。

近來還有一些研究認為，新冠病毒理論上可能會影響生殖系統。對此，喬杰表示，目前生殖醫學領域確實在進行相關研究，但是還不確定會產生多大的影響。從現在得到的數據看，影響還是相對較小。但我們建議感染新冠肺炎後治癒的患者，最好還是三個月到半年之後再考慮進行生育。

病毒會否導致男性不育引關注

據早前報道，湖北省政府早前在官方網站上發表文章，引述新型冠狀病毒肺炎定點收治醫院之一的華中科技大學同濟醫院的專家說法，提出理論上病毒可能導致睪丸有損傷，呼籲患病的適齡男性應進行生育能力檢查。一時間病毒會否導致男性不育，成為不少民眾的關注重點之一。

近日，武漢大學中南醫院生殖醫學中心副教授張銘及其團隊，發表尚未經同行評審的研究初稿，指出經比對後發現，男性患者的性激素「黃體生成素」及「催乳素」，兩者水平會顯着升高，與此同時「睪丸酮」及「卵泡激素」相對「黃體生成素」的比值則顯着降低。簡單而言，研究發現上述變化就是病毒會攻擊睪丸的首個間接臨床證據，結果可能就是導致睪丸功能障礙。

（綜合報道）