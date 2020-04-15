習近平《求是》刊文：團結合作是國際社會戰勝疫情最有力武器

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，據新華社報道，中共黨刊《求是》16日（周四）將發表中共總書記習近平的文章《團結合作是國際社會戰勝疫情最有力武器》。 文章指，當前國際社會最需要的是堅定信心、齊心協力、團結應對，全面加強國際合作，攜手贏得這場人類同重大傳染性疾病的鬥爭。

文章強調，人類是一個命運共同體，戰勝關乎各國人民安危的疫病，團結合作是最有力的武器。當前，新冠肺炎疫情正在全球蔓延，給人民生命安全和身體健康帶來巨大威脅，給全球公共衛生安全帶來巨大挑戰。國際社會最需要的是堅定信心、齊心協力、團結應對，全面加強國際合作，攜手贏得這場人類同重大傳染性疾病的鬥爭。

中國駐韓國大使館向首爾市捐贈KF94口罩。（中國駐韓大使館）

文章指，病毒沒有國界，疫情不分種族，任何國家都不能置身其外，獨善其身。全人類只有共同努力，才能戰而勝之。唯有團結協作、攜手應對，國際社會才能戰勝疫情，維護人類共同家園。

文章又說，中國政府始終本著公開、透明、負責任態度，及時向世界衛生組織以及有關國家和地區通報疫情信息，積極開展抗疫國際合作，攜手應對共同威脅和挑戰，堅決維護中國人民生命安全和身體健康，堅決維護世界各國人民生命安全和身體健康。

為國際社會抗疫提供支持 共同維護全球公共衛生安全

文章指出，中方讚賞國際社會給予我們的寶貴理解和支持。在中方最困難的時候，國際社會許多成員給予中方真誠幫助和支持，我們會始終銘記並珍視這份友誼。中方始終在力所能及範圍內為國際社會抗疫提供支持，共同維護全球公共衛生安全。

文章說，公共衛生安全是人類面臨的共同挑戰，重大傳染性疾病是全人類的敵人，需要各國攜手應對，全面加強國際合作，凝聚起戰勝疫情的強大合力。中方願同世界衛生組織和國際社會一道，共同維護好地區和全球的公共衛生安全。第一，堅決打好新冠肺炎疫情防控全球阻擊戰；第二，有效開展國際聯防聯控；第三，積極支持國際組織發揮作用；第四，加強國際宏觀經濟政策協調。

文章表示，中國及時採取果斷有力措施，為抗擊疫情付出了巨大犧牲，中國展現的負責任大國形象，得到國際社會高度讚譽。