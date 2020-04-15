【新冠肺炎】澳媒稱中方應為疫情負責　中國領館：根本站不住腳

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延全球。中國駐悉尼總領館今天（15日）在官網發表聲明，就澳洲《每日電訊報》惡意刪改、嚴重歪曲總領館文章觀點表達強烈不滿。 聲明後附上了投稿原文，文章指出，澳洲一些傳媒近日散佈中國應該為疫情蔓延「負責」的論調，甚至聲稱要向中國「索賠」，這些說法缺乏科學和事實依據，充滿傲慢和偏見，根本無法令人信服。

聲明稱，中國駐悉尼總領館周二（14日）向該報投稿，針對澳部份傳媒近期有關中國應為新冠肺炎疫情「負責」的說法闡述了中方觀點，明確指出所謂「中國責任論」根本站不住腳。但該報15日以惡意刪改方式、有選擇地刊登總領館文章部份字句，混淆黑白，顛倒是非，嚴重歪曲了基本事實和總領館觀點。總領館對此表示強烈不滿和堅決反對，已向該報提出嚴正交涉。

醫學雜誌《刺針》刊文指出，2019年12月1日開始出現症狀的首名中國患者與武漢華南海鮮批發市場並無接觸史。（資料圖片）

聲明後附上的領館文章稱，中國是否對疫情的爆發負有「原罪」？答案是「No」。病毒源於何處目前尚不清楚，全球範圍內的「零號病人」仍然未知。武漢市最早報告新冠肺炎疫情，並不意味着那裏一定是病毒發源地。病毒起源是一個科學問題，應該留待科學家通過紮實的研究去解答。

文章指出，有人為了讓中國「背鍋」，把矛頭對準中國的海鮮市場，但醫學雜誌《刺針》日前刊文指出，2019年12月1日開始出現症狀的首名中國患者與武漢華南海鮮批發市場並無接觸史。

文章又指，中國應該為「隱瞞和延誤」疫情負責嗎？答案也是「No」。正是因為中方沒有「隱瞞和延誤」，美國疾控中心才會在1月15日就發布了關於新冠肺炎的警告，澳洲2月1日起就對所有過去14天內到過中國的外國人關閉邊境。

世界多國日前向中國購買大量的抗疫物資。圖為3月28日，在濟南遙牆國際機場，工作人員將山東省赴英國聯合工作組攜帶的援助物資裝機。（新華社）

文章進一步指出，中國是否在「逃避」國際責任？答案還是「No」。中國不會在朋友有難時袖手旁觀，更不會在伸出援手時夾雜私利；中方從未強迫任何國家必須從中國購買口罩，也沒有要求任何國家學習照搬我們的做法和經驗。「試問那些批評中國搞『口罩外交』的人，面對疫情全球肆虐，難道你們希望中國無動於衷、袖手旁觀嗎？」

文章續指，有人說中國出口的檢測試劑和口罩不合格、存在品質問題，這種擔心大可不必，中國一貫高度重視醫療物資品質安全，對相關產品實行嚴格管理。「當然，中外產品的質量標準不同，使用習慣上存在差異，甚至使用者操作不當也會引發一些功效問題。」

文章最後指出，疫情無國界，中方將繼續秉持善意開展國際防疫合作，為早日戰勝疫情承擔自己的責任。「建議那些鼓吹各種『中國責任論』的人捫心自問，在這場與病毒的抗爭中，你們肩負着怎樣的責任，又做了些甚麼？」

（中國駐悉尼總領館）