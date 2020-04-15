新冠肺炎｜非洲人遭歧視輿論發酵　廣東省委連續開會表態一視同仁

近日，關於非洲人在廣東等地遭遇防疫歧視的輿論引發外界關注。對此，廣東省委連續就外籍人士疫情防控工作開會表態，表示要做到一視同仁。

在廣州，有不少非洲人從事商品貿易等活動。（多維新聞）

4月15日，據《北京青年報》微信公號「政知道」消息，廣東省委14日開了一個會，會議的名稱是「省委常委會暨省新冠肺炎防控領導小組（指揮部）會議」。會議由廣東省委書記李希主持，聚焦的是「研究部署外國來粵人員疫情防控工作」。期間，國務院聯防聯控機制赴廣東指導組組長李路平及指導組成員到會指導。

會議要求，把所有外國來粵人員納入疫情防控覆蓋範圍，一視同仁、一體落實，實施同國人一樣嚴格的防控措施，因應形勢變化及時調整完善，紮實做好健康服務管理，確保各項工作周全周到。

事實上，廣東並不是首次提到這項要求。4月12日，廣東省委常委會暨省新冠肺炎防控領導小組（指揮部）召開會議。當時會議的原話是：「要嚴格落實中央有關要求，一視同仁、依法依規做好外防輸入工作，堅持把所有外國來粵人員一體納入疫情防控覆蓋範圍，同國人一樣落實好日常健康管理、核酸檢測篩查、隔離醫學觀察、生活保障等嚴格防控舉措。」

結合數據來看，廣東省官方4月14日發布消息稱，截至4月13日，廣州檢測出111名非洲籍在穗人士新冠肺炎病毒核酸呈陽性，其中19人為境外輸入型確診病例。

值得注意的是，廣東的這兩次會議，還都提到了另一個議題，即「信息發佈」。在4月12日的會議上提到，要加大常態信息發布力度，持續發布、權威發聲、回應關切，強化輿論宣傳工作；14日的會議上則表示，要加大信息發布和輿論宣傳工作力度，權威發布、主動公開、持續發聲，及時、準確、全面發布疫情信息，有效引導輿論、回應關切。

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這一部署，有非常重要的現實背景。連日來，在外交部的新聞發布會上，連續有記者提到中非關係的問題。如在4月12日，外交部發言人趙立堅曾就廣東省實施防疫措施涉及非洲國家在華公民有關問題進行回應。他表示，中國政府在疫情防控過程中，一貫高度重視保障外國在華人員的生命健康安全，對所有外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性做法，對歧視性言行更是零容忍。

他提到，「中方還將繼續向非洲兄弟提供更多力所能及的幫助」，「外交部將繼續同廣東方面密切對接，積極回應非方的合理關切和正當訴求」。

隨後，在4月13日，外交部部長助理陳曉東在外交部集體會見部分非洲國家駐華使節，就廣東省疫情防控涉及非洲人在粵境況進行交流，非洲20多個國家駐華大使或代表出席。陳曉東表示，中國政府對所有在華外國人一視同仁，這是中方的一貫政策和立場。非洲朋友在中國一定會得到公平、公正、友好的對待。

同一天，在廣州，廣東副省長張新會見以馬里駐穗總領事加庫（Alima Gakou）為團長的非洲國家駐穗領團。張新提到了兩點。其一，廣東省堅決反對任何針對特定人群的差異性做法，對歧視性言論零容忍；其二，希望包括非洲國家在內的在粵外國人，能夠充分理解和積極配合廣東省採取的防控舉措。