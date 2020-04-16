2019年內地GDP前30強城市公佈：上海北京領先，深圳人均最高

近來，內地各地去年經濟數據陸續公佈，2019年全國GDP總量排名也就此出爐。據《21世紀經濟研究院》，內地GDP前十的城市依次是上海、北京、深圳、廣州、重慶、蘇州、成都、武漢、杭州和天津。深圳人均GDP更首次突破了20萬元（人民幣，下同）大關，領跑全國。 前十名中，長三角城市群佔據3席，京津冀、珠三角、成渝城市群均佔2席。

前十名中，除了武漢，均屬四大城市群，其中長三角城市群佔據3席，京津冀、珠三角、成渝城市群均占2席。

而從排名前30城市的分佈數量看，長三角城市群仍佔據絕對優勢，包括上海、杭州、南京等10個城市入圍；其次是珠三角，廣深佛莞4個城市入圍；京津冀、山東半島城市群各有3個城市入圍，並列第三。

江蘇南京一家汽車製造企業內的生產景象。（中新社）

30強市GDP佔全國經濟總量43%

在全國337座地級及以上城市中，能夠躋身前10%的城市，幾乎都是區域經濟的中心或次中心，代表著中國經濟的風向標。

2019年全國GDP總量為990865億元，排名前30強的城市就佔到全國經濟總量的43%。隨著2019年佛山跨過萬億GDP大關，目前全國GDP達到或超過1萬億的城市共有17個。

值得注意是，排名越靠前名次越穩定。2019年全國GDP十強的城市依次是上海、北京、深圳、廣州、重慶、蘇州、成都、武漢、杭州和天津。這10座城市，GDP已經雄踞前十強榜單多年，且常住人口均在千萬以上，比較優勢明顯。

雲南省昆明市，市民路過蘇寧賣場。（中新社）

其中，上海、北京這兩座直轄市遙遙領先，GDP已超過3萬億元。天津則從2017年的全國第6名滑到了第10，去年經濟增速4.8%，在前30強中最低。

長三角10城經濟總量佔全國14.5%

長三角城市群無疑已成為中國經濟最有活力的地區。2019年GDP的30強城市中，長三角城市群共有10個城市上榜，分別是上海、蘇州、杭州、南京、寧波、無錫、合肥、南通、常州和溫州，合計GDP超14萬億元，10城經濟總量佔全國的14.5%。

珠三角城市群共有深圳、廣州、佛山、東莞上榜GDP30強，4城合計GDP超7萬億元，佔全國經濟總量的7.1%，實力僅次於長三角城市群。

此外，人均GDP領先的城市不是經濟總量最高的上海、北京，而是深圳。2019年深圳GDP達26927.09億元，常住人口1343.88萬，人均GDP為203489元，首次突破了20萬元大關，領跑全國。