新冠肺炎｜中國駐以色列使館反駁「中方延誤疫情」言論：抹黑甩鍋

中國駐以色列大使館在《以色列時報》發表文章，批評外界「中方延誤全球戰疫時機」的言論。文章稱，中國對疫情的舉措迅速有力，相關言論只為抹黑「甩鍋」（按：推卸責任）中國。

文章以〈這是全人類與病毒的鬥爭〉為題，開首先稱，「指責所謂中國延誤全球戰疫時機」的謬論已成為一件政治武器，被別有用心的政客和評論人士大肆宣傳。他們精心裁剪「事實」，只為抹黑「甩鍋」中國。閱讀過他們的文章後，不難發現，所謂的分析評論只暴露出他們的政治圖謀和對科學的無知。

文章指，先放下「事後諸葛亮」的態度，「本應」和「如果」的言論不僅無益於人們認識新冠肺炎病毒的危害，更是對全世界犧牲和付出的褻瀆。這一病毒在人類歷史上前所未見，中國作為最先應對的國家，為此付出艱苦努力和重大代價，並獲得科學界的一致認可。

針對外界指艾芬（圖）「失聯」，文章強調她並沒有「消失」，仍然活躍在醫療工作前線。（資料圖片）

文章又列舉事例，稱12月27日，艾芬和李文亮在社交媒體上分享病例的前3天，湖北省中西醫結合醫院呼吸與重症醫學科主任張繼先已首先上報可疑病例。2天後，湖北和武漢開展了流行病學調查，武漢發布《關於做好不明原因肺炎救治工作的緊急通知》。此後一個月內，國家衛健委專家組抵達武漢開展現場調查，中方開始正式向世衛組織以及包括美國在內的各國及時主動通報信息，中國政府採取了關閉離漢通道等空前全面、嚴格、徹底的措施。

值得一提的是，針對外界指艾芬「失聯」，文章強調她並沒有「消失」，仍然活躍在醫療工作前線。

文章指，中國政府採取了關閉離武漢通道等空前全面、嚴格、徹底的措施。（中新社）

文章強調，中國政府採取的措施最大程度地保護了中國人民的安全和健康，也為阻止疫情在世界蔓延爭取了寶貴時間。而這是一場全人類和病毒的戰爭，只要有還有一個國家沒有戰勝病毒，國際社會就無法實現真正的衛生安全。「我想這些道理對那些人權專家來說應該不難理解，因為最基本的人權就是生存權，忙著『甩鍋』給中國，不如加倍努力，拯救生命。」