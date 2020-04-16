王毅：以習思想為指引，在全球抗疫合作中推動構建人類命運共同體

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，中國國務委員兼外長王毅今日（16日）發表題為《以習近平外交思想為指引在全球抗疫合作中推動構建人類命運共同體》的文章，表示在抗擊疫情的中國戰場與開展國際合作中，中國以習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平外交思想為指引，充分發揮中國特色社會主義制度優勢，充分展現負責任大國擔當，贏得國際社會的高度評價。 文章又指，要毫不動搖堅持構建人類命運共同體的宏偉目標；要開展全球聯防聯控，盡快遏制疫情蔓延勢頭；堅持多邊主義原則，促進全球公共衛生治理；加強各方協調合作，凝聚全球團結抗疫共識；加強宏觀政策協調，應對世界經濟下行壓力。

3月28日，在濟南機場，工作人員將山東省赴英國聯合工作組攜帶的援助物資裝機。（新華社）

文章指，儘管中國自身防疫任務仍然艱鉅，但中國仍在力所能及範圍內積極開展對外援助與合作，中國政府和民間已經或正在向140多個國家和國際組織提供多批急需的醫療物資援助。

文章稱，中國還積極發揮產能優勢，及時開放醫療物資市場和出口渠道，目前已有60多個國家、地區和國際組織同中方出口商簽署防疫物資商業採購協議。從3月1日到4月10日，中國共出口口罩約71.2億個，防護服5557萬件，紅外測溫儀359萬件，呼吸機2.01萬台，護目鏡1369萬副。

文章指，中國已經用行動證明了自己，歷史也必將作出客觀公正的評價。任何勢力都詆毀和歪曲不了這些事實與真相。人類要戰勝疫情，需要的是信心而不是恐慌，是團結而不是分裂，是合作而不是推諉。疫情在全球多點爆發以來，中國一直堅定不移地闡明中方這一鮮明立場。

（外交部）