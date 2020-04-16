新冠肺炎｜國安部部長《求是》刊文：切實提高生物安全治理能力

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，中共黨刊《求是》16日（周四）發表中央國家安全委員會辦公室副主任、國家安全部部長陳文清的文章《總體國家安全觀的生動實踐和豐富發展——深入學習貫徹習近平總書記關於疫情防控的重要論述》。 文章指，基於此次新冠肺炎疫情，要全面加強對生物安全等非傳統安全問題的研究，切實提高生物安全治理能力。

陳文清指，基於此次新冠肺炎疫情，要全面加強對生物安全等非傳統安全問題的研究，切實提高生物安全治理能力。（AP）

文章指，黨的十九屆四中全會作出了「完善國家安全體系」的戰略部署，為新時代推進國家安全領域治理體系和治理能力現代化指明了前進方向。總體國家安全觀謀劃的是構建集各種領域安全於一體的國家安全體系，回應的是當下錯綜複雜的各類安全挑戰。

文章稱，從這次疫情看，統籌傳統安全與非傳統安全，是今後一個時期完善國家安全體系的重要著力點。要全面加強對生物安全等非傳統安全問題的研究，全面分析中國生物安全面臨的內外風險挑戰，系統規劃國家生物安全風險防控和治理體系建設，切實提高生物安全治理能力。

國家安全部部長陳文清。（網絡圖片）

文章又指，全面提升國家安全工作的法治化水平，是貫徹落實總體國家安全觀的必然要求。下一步，要抓緊推動生物安全法律法規建設，依法加強生物安全領域的管理，嚴防戰略危害。要完善立法、嚴格執法，堅決依法打擊政治安全、經濟安全等各領域危害國家安全的行為。