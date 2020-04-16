【新冠肺炎】蓬佩奧與楊潔篪通話　新聞稿2個版本背後有什麼？

中共中央政治局委員楊潔篪與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4月15日深夜通話，在中美官方的新聞稿中這則電話呈現出截然不同的兩個版本。在抗擊新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）這場戰鬥中，中方強調分享、交流與合作，美方則重申要贏得漂亮並恢復經濟。

蓬佩奧與楊潔篪通話後在個人推特上承認，這是一場戰鬥。（推特@SecPompeo截圖）

中國官方在通稿中強調了三個點：其一、中國應約通話。中方在開篇第一句話中強調「中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪應約同美國國務卿蓬佩奧通電話。」

其二、推進兩大重要共識。一個共識是中美兩國元首的重要共識。「自3月27日習近平主席同特朗普總統通話以來，中美雙方就抗疫問題保持了密切溝通」。二個是G20特別峰會的各項共識。「二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會各項共識，保障全球供應鏈穩定、促進全球經濟金融穩定」。

其三、干擾因素。楊潔篪談完中美密切溝通和進一步交流後，他講了八個字「聚焦合作，排除干擾」。他暗示，中美一切分歧和爭執都不會也不能影響中美關係的大局，通力合作才是「正途」。

最後，中方提及蓬佩奧的講話時也表達了此觀點，「落實兩國元首共識」「加強合作」和「保持溝通協調」。

有趣的是，回頭再看美國政府新聞稿會有一種完全不同的觀感。首先，不提電話發起方。美國國務院發言人奧特葛斯（Morgan Ortagus）直接就講，「國務卿蓬佩奧今天與中共外事辦公室主任楊潔篪通話。」而這通電話到底誰給誰打併不是美方關注的重點，直接一跳而過。

同樣，美方在不足200字的新聞稿中也強調了三點：第一，資訊完全透明。美方強調「做到完全透明以及信息分享的必要性」。第二，對美援助。美方還指出「我們對中國協助醫療物資出口以滿足美國的關鍵性需求予以高度重視」。蓬佩奧特別強調「美國人民於1月份已向中國人民提供——而且繼續提供——的援助」。第三，打贏戰役。美方更關心「雙方戰勝COVID-19疫情並恢復全球的健康與繁榮的承諾」。

3月，蓬佩奧直指，就中國官方散佈虛假信息和離奇謠言與楊潔篪交談。（推特@SecPompeo截圖）

此外，蓬佩奧個人Twitter也承認這是一場戰鬥。在這場戰鬥中，他再次強調完全透明和資訊共享的重要性。然而，對於中方側重的溝通、交流與合作，他僅在結尾處一筆帶過「我們將繼續共同努力，戰勝這一流行病，恢復全球健康和繁榮。」

其實，一個月前蓬佩奧與楊潔篪於3月16日就通過一次電話。與上次相比，兩人通話的「友好」程度已經有所改善。

上次通話，中方的新聞稿中仍沿用外交辭令表述楊潔篪與蓬佩奧是「應約通話」。而通篇並未提及蓬佩奧說了什麼，都是楊潔篪「表示」、「強調」和「指出」。顯然，中方更想傳達自己的表述。

再來看3月16日簡短的美方通稿，美方的看法十分明確「強烈反對中國試圖將責任推給美國」「現在不是散布虛假信息和離奇言論的時候」。彼時蓬佩奧在Twitter中也稱，「我就通過中國官方渠道散佈的虛假資訊和離奇謠言與楊潔篪主任進行了交談。」

楊潔篪蓬佩奧近來的第二次通話雖然有了部分兩國共識，但大體仍是雞同鴨講。在共同抗擊新冠肺炎疫情的關鍵時刻，中美兩國的認知差異可能會給這場戰鬥怎麼打又如何取勝帶來不小的阻力。