中共「頭號工程」人事玄機　汪洋與胡春華如何分工？

4月13日，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋主持「脱貧攻堅約談會議」，直接對談中西部11個省區24位縣委書記，鞭策脱貧事項。中共中央政治局委員、國務院副總理胡春華也出席了這次會議。

一般認為，胡春華擔任「國務院扶貧開發領導小組」組長一職，具體負責執行推動扶貧脱貧相關政策。但是此次針對脱貧工作的專門性會議，似乎表明這方面的具體負責者並非胡春華，而是汪洋。

那麼，在這項被視為中共「頭號工程」的脱貧事業裏，汪洋與胡春華是何關係，又為何會有這種安排？

汪洋在2018年「兩會」前曾任國務院副總理之職，是胡春華的前任。而胡春華成為國務院副總理後也大體繼承了汪洋的工作分工，主要分管農業農村，以及部分外貿領域工作，後來兼任了新成立的「國務院扶貧開發領導小組」組長。這也是外界形成胡春華從汪洋手中接過脱貧接力棒認識的主要原因。

但汪洋升任中共中央政治局常委兼全國政協主席後，一直未曾完全放手脱貧相關工作。早前在政協的工作議程中，多次有過關於脱貧的議題。例如2018年6月25日本屆政協常委會第二次會議便設定「解決深度貧困地區脱貧問題」協商建言，胡春華應邀出席並作了報告；再如2019年7月26日本屆政協第26次雙周協商座談會圍繞「鞏固脱貧成果，減少和防止脱貧後返貧」協商議政，10位委員、1位地方人員和1位專家學者從培育產業、擴大就業、醫療保障、教育培訓、金融支撐等方面建言諮政。

而在此次汪洋與胡春華直接對話中西部11個省區24位縣委書記之前，2020年3月6日國家主席習近平出席的「決戰決勝脱貧攻堅座談會」上，汪洋是主持人的身份。當月24日，汪洋前往國務院扶貧辦調研並落實習近平講話部署，胡春華現身陪同。據此可以推定，汪洋確實在中央統籌脱貧相關工作全局中，扮演着比胡春華更重要的領導角色。

不過，何以如此呢？分析來看，可能主要有三個方面原因。

第一，汪洋本人在脱貧相關工作中擁有豐富經驗。汪洋從事脱貧工作甚至可以從2005年出任重慶市委書記時開始算起。當時由於湖北省建設三峽大壩，涉及移民超過120萬人，歷時長達20年，而鄰近的重慶作為省級地區本就是因應三峽工程需要而設立，也就成為一個主要的移民安置點，面臨嚴峻的貧困問題。再加上2013年至2018年5年時間裏擔任國務院副總理期間在中央主持相關工作，可以說汪洋對於脱貧工作既有地方經驗，又有中央經驗，進入政協以後如果不繼續發揮餘熱，反而會是一種浪費。

第二，汪洋當前的職務也有助於推動相關工作。汪洋既是中共中央政治局常委，也是全國政協主席。更高的權重更容易協調調動，推進工作。脱貧是一項全局性的國家事業，即便是被認為與脱貧領域「八杆子打不着」的許多中央部委，也被安排了定點扶貧單位。而全國政協作為中共聯絡統合各方的重要平台，匯聚了許多方面的資源和渠道，更能彰顯這是一場牽動整個國家的共同事業，而中共則是再一次「集中力量辦大事」。

第三，脱貧在國家議程裏的分量很重。這需要調動整個國家的人力與資源，不僅需要從政者做好份內工作，還需要有巨大的努力和付出。對於該項議程的重視，又是與其工作難度相匹配的。或許也只有真正在基層參與過相關工作的人員才深有體會。在過去幾年，已經發生過多宗基層扶貧人員犧牲在工作崗位上的事例，令人唏噓。

在這場沉重艱難的國家議程中，中共或許早已淡化了不同領域、不同崗位的區別，只為更快更好地達到讓中國最貧苦一群人擺脱困境的目標。當然，這種狀況也可能導致出現權責不清的問題，那麼就需要高層的統一指揮與協調。而中共總書記與國家主席習近平應該就是最高的決策者與統籌者。自2015年後，習近平就「脱貧攻堅」相關工作召開過7個專題會議。這些會議則成為中國推進脱貧工作的階段性任務。例如汪洋在3月24日調研國務院扶貧辦正是為落實習近平在當月召開的相關會議部署。

唐代詩人杜甫一首《茅屋為秋風所破歌》裏有一句「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏！」道盡了中國士大夫們自古以來悲天憫人的家國情懷，也是很多從政者、政治家的宿願。如果中國最終得以實現「現行標準下農村貧困人口實現脱貧、貧困縣全部摘帽、解決區域性整體貧困」的目標，對執政的中共而言將是一件足以載入史冊並大書特書的成就。

當然在另一方面，在這項匯聚了全國人力、資源與巨大投入的國家議程上，有困難、有使命、有責任、有壓力，而在完成之後則又有政績和榮譽。但是對政治人物而言，政績和名譽同時也是負擔和束縛，可能會不利於此後放開手腳開展工作。或許只有以「為人民服務」、「功成不必在我」的心態，才能將這件困難重重的事業辦成。這也是政治家應該具有的境界與風範。