美日將從中國撤資？　商務部：中國不會出現大規模外資撤離情況

新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球經濟，日本政府當地時間4月9日宣布將投入22億美元，用以支持日企搬回日本，或轉向東南亞等亞洲其他地區；美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）同日亦向全美呼籲：美國應該支付所有搬遷費用，協助想離開中國的美國企業。 美日企業會否撤出中國一事廣受關注，中國商務部16日（周四）公布了多項調查數據，表示儘管疫情對在華外資企業造成一定影響，但中國沒有也不會出現大規模外資撤離情況。

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，但內地近日已陸續復工復產。（中新社）

商務部發言人高峰表示，數據顯示，迄今，中國華南地區98%的日資企業已恢復生產，開工率達到100%的企業佔41.4%，開工率為80%至100%的企業佔42.3 %。其他地區日企復工也取得積極進展。在華生產率先恢復，有力支持了日企經營和穩定發展，並且已有很多日企表達了對中國市場的信心和進一步開展對華投資的意願。

高峰指，華南美國商會疫情影響報告顯示，75%的受訪美資企業表示，無論疫情影響如何，不會改變在華再投資計劃。而根據中國美國商會2020年《中國商務環境調查報告》，儘管目前美國在華企業面臨新冠肺炎疫情等一些問題，但從長期來看，中國仍會是大多數在華美資企業的重點市場。

高峰表示，目前在華外資企業復工復產率穩步提升。對全國8700餘家外資重點企業的調查顯示，截至4月14日，復產率超過70%的企業佔72.8%，較上周提高0.9個百分點。高峰認為，總體上看，儘管疫情對在華外資企業造成一定影響，但中國沒有也不會出現大規模外資撤離情況。

高峰強調，經濟發展有其內在規律。當前全球產業鏈供應鏈格局是各國企業多年來共同努力、共同選擇的結果，是各經濟體要素成本、產業配套、基礎設施等綜合因素作用的結果，不是一朝一夕形成的，也不是哪個人、哪個國家能夠隨意改變的。全球供應鏈只有在開放、合作的環境下才能實現效率和安全。