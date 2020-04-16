中共加強整飭政法系統亂象　周永康馬建再被點名

前中共中央政治局常委周永康，以及前國家安全部副部長馬建，在周四（16日）再次被江西省委政法委書記點名。 《法制日報》當天刊登一篇由江西省委常委、政法委書記尹建業撰寫的文章，重點內容就是「政法隊伍教育整頓」。

文章提到，要時刻敲「自警」之鐘，從思想深處肅清周永康、馬建之流的流毒，常思貪慾之害，堅決做到「常在河邊走，就是不濕鞋」。尹建業寫道，政法領導官員是關鍵少數，決不當品性不端、陽奉陰違的「兩面人」、「騎牆派」，「既要有敢於懲惡揚善的百倍勇氣、毫不畏懼的犧牲精神，更要有克敵制勝的超常智慧，具有魔高一尺道高一丈的本領絕招」。

馬建在2018年12月，因受賄罪、強迫交易罪和內幕交易罪被判無期。（央視截圖）

公開資料顯示，馬建是江西人，畢業於西南政法學院（西南政法大學的前身），研究員，大學學歷，曾任中國國家安全部副部長。馬建於2015年1月被查，2016年12月被開除黨籍，最後在2018年12月，因受賄罪、強迫交易罪和內幕交易罪被判無期。從被查到獲刑，馬建案用時近4年。

尹建業還提到了周永康。周永康在2015年6月因受賄罪、濫用職權罪、故意洩漏國家秘密罪，被天津市一中院判處無期徒刑。法庭查明，周永康受賄共計折合超過1.29億元（人民幣．下同），同時又濫用職權使他人非法獲利21.36億元、造成經濟損失14.86億元，並且違反保守國家秘密法的規定，故意洩漏5份絕密文件、1份機密文件。

周永康在2015年6月因受賄罪、濫用職權罪、故意洩漏國家秘密罪，被法院判處無期徒刑。（央視截圖）

事實上，中共中央政法工作會議在1月17日至18日召開，會議上有提到，要以政法隊伍教育整頓為牽引，建設一支黨和人民信得過、靠得住、能放心的政法鐵軍。自中共中央政法委部署後，最近一段時間，政法系統陸續開展了教育整頓活動。4月，公安部和最高法陸續召開了黨風廉政建設會議。

4月7日，全國公安機關黨風廉政建設電視電話會議在京召開，中國國務委員、公安部黨委書記、部長趙克志出席並講話。趙克志在會議上點名提到了周永康、孟宏偉，「要嚴格遵守黨的政治紀律和政治規矩，堅決徹底肅清周永康、孟宏偉等人流毒影響，確保公安隊伍絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠」；4月10日，全國法院2020年黨風廉政建設和反腐敗工作視頻會議召開，最高人民法院黨組書記、院長周強出席。會議要求，堅決懲治腐敗犯罪和法院幹警違紀違法行為。

除了中央外，中國各地政法系統也在陸續部署。

以江西省為例，當地在3月25日召開江西全省政法隊伍教育整頓動員部署電視電話會議。會議指出要堅決扛起教育整頓工作政治責任，建立健全領導機構，研究制定重要措施，協調解決重大問題，細化工作措施和責任分工，確保按時完成教育整頓各項任務。