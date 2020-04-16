美媒稱病毒來自武漢實驗室洩漏　胡錫進：為助攻特朗普連任而捏造

針對美國霍士新聞援引匿名人士稱新冠病毒來源於武漢病毒實驗室的洩漏一事，官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，連信息源都不敢說，有理由懷疑，這個消息就是該媒體憑空編造的，這是他們對美國特朗普總統競選連任助攻的一個特別行動。

關於新冠病毒來源何處，中美兩國爆發激烈外交爭執。（Reuters）

4月16日，胡錫進在微博上發文稱，「美國霍士新聞援引『匿名消息源』悍然宣稱新冠病毒來源於武漢病毒實驗室的洩漏，該機構的記者還在白宮簡報會上就此向特朗普總統提問，後者不置可否，這樣的『雙簧』推動了這一指控在國際媒體上的傳播。」

他指出，霍士新聞是美國媒體中的另類，是最堅決維護特朗普的「媒體禁衛軍」。並稱霍士新聞發出上述報道，是對特朗普和美國執政精英們政治需求的迎合。

胡錫進提及美國新一屆總統選舉只剩下6個多月的時間，而美國又處在疫情高峰期，能否控制住它很不確定。他表示，疫情將對特朗普政府構成持續而危險的政治壓力，為了贏得大選，特朗普總統和共和黨有着對外甩鍋、轉移公眾注意力和憤怒的生死攸關的緊迫性。他們一定會調動手中的全部資源和工具，給這場災難的「中國責任論」添加盡可能多的噱頭和燃料，使出全部力氣把公眾的質疑最大限度地朝着中國方向導流。

胡錫進最後強調，「政治就是會讓一些人昏頭，利益會為一些謊言提供擴散的能量，所以無論在美國還是國際上都會有一些應和者和起鬨者。但是人類的常識性判斷和真正的科學都將更有力量。美國抗疫爛成這樣的責任怎麼可能是在美國之外呢？在美國內外，人心的這桿秤都絕對偏不了。」

美國霍士新聞援引匿名人士稱新冠病毒來源於武漢病毒實驗室的泄漏。胡錫進則表示，連信息源都不敢說，有理由懷疑，這個消息就是該媒體憑空編造的。（Reuters）

據美國霍士新聞4月15日報道，根據「多位消息人士」的信息，新冠病毒源自武漢一家實驗室。消息人士對霍士新聞說，中國政府曾說源頭是武漢華南海鮮市場，也就是西方所說的「濕貨市場」，後來又宣傳說病毒源頭可能是美國和意大利，這都是為了轉移視線。這些消息人士相信，病毒是由蝙蝠傳給人的，「零號患者」在實驗室工作，後來接觸了武漢社會人群。

對此說法，4月15日，在白宮新冠病毒疫情記者會上，特朗普表示，「我們聽到愈來愈多這個故事……我們正在對所發生的這個可怕的局面進行一項非常徹底的調查。」

中國外交部發言人趙立堅在4月16日的記者會上表示，關於新冠病毒源頭和傳播途徑問題，中方立場是明確的，始終認為這是一個科學問題，應該交由科學家和醫學專家去研究。

不過，他指出，世衛組織負責人已經多次表示，沒有任何證據表明新冠病毒是在實驗室產生的。世界上很多知名醫學專家也都認為所謂實驗室洩漏等說法毫無科學依據。

自新冠肺炎疫情在中國爆發以來，關於病毒源起何處爭議不斷。其中，中美更是掀起了口水仗，美國多名官員將新冠病毒稱為「中國病毒」，並指責北京隱瞞疫情信息。

對此，中國方面多次指責美方在詆譭抹黑中國，要求美方「停止對中國的無端指責」，強調「美國應當首先做好自己的事情」。