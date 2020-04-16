【新冠肺炎】李克強：境外輸入和地方疫情疊加　防控任務仍然艱巨

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，內地的本土疫情緩和，但同時境外輸入病例不斷。 國務院總理李克強周四（16日）以中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長的身份再次主持召開領導小組會議。 會議指出，當前中國疫情防控任務仍然艱巨，境外輸入和個別地方本地疫情交織疊加，要高度重視，不能掉以輕心。

會議要求要按照中央應對疫情工作領導小組部署，毫不鬆懈做好精準防控，突出重點加強邊境地區、口岸城市疫情防控，排查消除聚集性疫情風險隱患，有力有序推動復工復產提速擴面。各地要壓實責任，加快提高核酸和抗體檢測能力，擴大檢測範圍，做好對重點地區重點人群應檢盡檢工作。

在黑龍江綏芬河方艙醫院，保安正在監控室執勤。據黑龍江衛健委最新公布，當地累計報告本土確診病例有505宗，累計報告境外輸入確診病例有356宗，是內地近期疫情最嚴重的省份。（新華社）

此外，各地要做好社區和公共場所常態化科學精準防控，落實「篩查—診斷—報告—隔離」閉環管理要求，一旦發現疫情立即精準圍堵，同時要加強對被隔離人員的人文關懷。另一方面，出現局部聚集性疫情的地方，要抓緊查清感染原因，切斷傳播路徑，尤其要補上醫院防控漏洞，做好醫護人員防護，防止交叉感染，並且堅持實事求是、公開透明發布疫情訊息。

會議亦要求要根據疫情跨境輸入形勢變化，突出重點做好防控。邊境省份要有針對性完善防控方案，一市一策，分片包幹，落實責任，加強邊境地區防控薄弱環節。在邊境省份內部調配醫護力量的同時，抓緊從全國增派疾控專家和醫療力量，抽調重症、呼吸等領域醫療專家支援邊境地區、口岸城市，重點幫助當地提升病例診斷和患者救治能力。加大疫情防控人員和物資等保障力度，切實做好檢疫檢測、隔離觀察點、方艙醫院、定點救治醫院等應急準備。

會議最後指出，要統籌推進疫情防控和經濟社會發展，抓緊梳理總結各地好的經驗做法，完善常態化防控下推進全面復工復產的措施。找好精準防控和推動經濟社會秩序恢復的工作結合點，促進區域之間人員和要素正常流動、各類經濟活動正常展開，為經濟社會發展營造好的大環境。

會議還有聽取離開武漢通道管控解除後，武漢市的防控工作和復工復產情況匯報，並要求武漢市繼續抓緊抓實抓細防控工作，全力做好重症患者救治，優化社區防控措施，加強與其他地區的協調配合，加快全面恢復正常醫療服務，穩步恢復經濟社會秩序。

（新華社）